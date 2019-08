Senado: oficialismo modificó proyecto de Vivienda Popular y aprobó sustitutivo en comisión

El proyecto de ley de vivienda popular, la única iniciativa legislativa que la oposición logró impulsar en Diputados sin el apoyo del Frente Amplio (FA), sufrió una drástica modificación esta semana en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, luego de que el oficialismo decidiera aprobar una serie de artículos sustitutivos y echar por la borda los originales.

El encargado de hacer el anuncio fue Charles Carrera (FA), quien advirtió que “muchos” de los artículos del proyecto de ley “ya son normas que existen en nuestro ordenamiento jurídico”, mientras que otros son “contradictorios”, “redundantes” o “coliden con competencias de los gobiernos departamentales” o empresas como UTE y OSE.

El proyecto original –autoría del único legislador de Unidad Popular, Eduardo Rubio– adjudicaba a la Agencia Nacional de Vivienda el papel de ejecutor de la construcción de viviendas como servicio social y creaba “el Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública”.

Según explicó Carrera, el “proyecto sustitutivo” propone la creación del “Instituto de Reforma Urbana y Hábitat” como persona pública no estatal, “a partir del reordenamiento administrativo de tres programas que se están ejecutando, pero que consideramos que se deben focalizar en el territorio”: “el Plan Juntos, el Plan de Mejoramiento Barrial y el Plan de Relocalización” que dirige la Dirección Nacional de Vivienda. El legislador dijo que la propuesta toma algunas otras iniciativas que ya habían sido presentadas como base: una del senador colorado Pedro Bordaberry para crear una “persona pública no estatal con competencia específica en los medios urbanos”, y otra presentada por el nacionalista José Carlos Cardoso, presente en la comisión, que busca “crear un servicio descentralizado con competencia específica que atienda esta problemática”. Según confirmó Carrera a la diaria, Bordaberry acompañará el proyecto cuando sea votado en el Senado.

Cuando el senador frenteamplista hizo el anuncio, la presidenta de la comisión, la nacionalista Carol Aviaga, anunció, tras consultar al coordinador de su bancada, Álvaro Delgado, que no acompañarían el proyecto por no haber tenido tiempo alguno para estudiarlo. Inmediatamente dijo que junto a Cardoso se retirarían de la comisión y no votarían, pero Cardoso se quedó y terminó votando junto al FA.

Aviaga dijo a la diaria que se sentía “asqueada” por la situación, ya que los legisladores del FA “abusaron de la confianza de José Carlos”. “Dijeron que habían contemplado un proyecto de él, pero en realidad lo que hicieron fue engañarlo. Abusaron de los vecinos que están sufriendo, se rieron en la cara de ellos, y abusaron ex profeso de la confianza y la situación que está viviendo Cardoso, con total impunidad y sin vergüenza”. La referencia de la legisladora es al accidente automovilístico que sufrió Cardoso en 2015, que lo alejó transitoriamente de la actividad política durante los años siguientes.

En tanto, el senador frenteamplista Antonio Galicchio dijo a la diaria que Cardoso “no vive ninguna situación especial” y que Aviaga debería tener “más respeto” por el nacionalista. Según sostuvo, su adhesión se debió a que “se recogieron muchas de las propuestas que planteaba”.

Consultado por la diaria, Cardoso recordó no haber votado ninguna de las dos versiones del proyecto, afirmación que contradice las versiones del resto de los presentes y de las actas.

En tanto, Rubio cuestionó la “trampa que hizo el FA” y dijo que en realidad están “armando otro proyecto que simplemente crea un organismo nuevo, juntando dos instituciones que no han dado solución al problema de la vivienda”.