Tabaré Vázquez se internó en la Española para hacerse una biopsia

El presidente Tabaré Vázquez ingresó este jueves a las 18.50 al sanatorio de la Asociación Española para someterse al estudio que había anunciado. El martes el mandatario informó que, tras hacerse un estudio tomográfico, se comprobó que tiene “un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno”. “Esta situación obliga a que me tenga que realizar estudios complementarios, seguramente, o posiblemente, mejor dicho, en el correr de esta semana, que requerirán uno o dos días de internación, a lo sumo”, había dicho ese día.

Vázquez llegó en su coche particular e ingresó a la Española por la puerta por la que se recibe a los proveedores, por la calle Mario Cassinoni, como para pasar desapercibido, y se lo pudo ver sonriente, saludando a periodistas y funcionarios que lo recibieron. El presidente uruguayo debe realizarse una biopsia, estudio que revelará el desarrollo del tumor y que determinará cuál será el tratamiento. Su hijo Álvaro Vázquez, también médico oncólogo y director general del área administrativa del servicio de oncología de la Española, encabezará el equipo que lo atenderá. El médico particular del presidente, Mario Zelarayán, dijo este jueves a Efe que “lamentablemente” no hay opciones de que el nódulo no sea maligno. Sin embargo, hasta no saber el alcance no se puede realizar ningún plan terapéutico, agregó, por lo que mientras se esperan los resultados Vázquez seguirá con su actividad normal. Según informó este jueves Subrayado, los resultados pueden demorar hasta diez días.

También este jueves, mediante un comunicado se dio a conocer que el secretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, informó que “todos los asuntos administrativos, incluyendo proyectos de ley, decretos y resoluciones de distintas naturaleza” fueron “despachados normalmente” por Vázquez “como lo hace de forma habitual”. “En tal sentido, se encuentran al día todos los trámites y decisiones puestas a su consideración y firma”, agregó el mensaje.

También se informó que en la mañana de este jueves el presidente, “asistido por Secretaría de Presidencia”, revisó “el listado y contenido de asuntos que se emitirán la semana próxima, dentro del marco natural de los Acuerdos habituales”. El comunicado culmina señalando que, “en suma, la actividad de la presidencia de la República se cumple normalmente”.