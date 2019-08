Talvi dijo que a veces piensa que “sería bueno” que gane el FA, para que “tengan que arreglar el lío que van a dejar”

El candidato del Partido Colorado dijo hoy durante un desayuno organizado por Somos Uruguay que a veces piensa que “sería bueno” que vuelva a ganar el Frente Amplio, para que “tengan que arreglar el lío que van a dejar ellos, si no tenemos que venir siempre nosotros a arreglar”.

Según recogió el diario El País, Talvi sostuvo que es necesario “entender lo que pasó en Argentina y lo que nos va a terminar pasando a nosotros si no hacemos las cosas bien". Según sostuvo, los partidos tradicionales están "asociados siempre con la estrechez, con el cuidado de las finanzas y los otros asociados con la abundancia".

"Yo quiero que entendamos el país que nos van a dejar y por qué, porque acá está el quid de lo que vamos a tener que hacer para poner esto en orden y reactivar la economía más allá de las transformaciones a las que vamos a apuntar para modernizar el país", expresó.

Para explicar la situación, graficó: "Si la economía venía a 120 kilómetros por hora el gasto público venía a 150", indicó y agregó: "en el momento de mayor abundancia de recursos gastamos como si no hubiera mañana, todo lo que había y más".

Respecto a la competencia interna con el Partido Nacional para llegar al balotaje, expresó: "Somos distintos partidos con una historia distinta, con una trayectoria distinta, con un proyecto de país distinto, con un programa de gobierno distinto, con un elenco político técnico profesional distinto, con un liderazgo distinto y la gente tendrá que decidir qué partido de la oposición, el Partido Nacional o el Partido Colorado, lidera el próximo gobierno para reemplazar a este que nosotros entendemos, y lo digo con todo respeto, que está agotado".

Tras los dichos del postulante colorado, el candidato presidencial del Partido de la Gente Edgardo Novick escribió en Twitter: "Ernesto Talvi no quiere agarrar este fierro caliente, como no quiso en el 2002, cuando [Jorge] Batlle le ofreció ser ministro de Economía. Hay que tener coraje y no achicarse".