Un Solo Uruguay se movilizará el 5 de setiembre en Montevideo

El movimiento Un Solo Uruguay (USU) se reunió el sábado en Paysandú para terminar de definir algunos aspectos de la movilización que llevará a cabo el 5 de setiembre en Montevideo. Marcelo Nougué, integrante del movimiento, contó a la diaria que para ese día al mediodía está prevista una concentración frente al Palacio Legislativo, para luego marchar hacia la plaza Independencia, con “camiones, maquinarias y caballos”.

El objetivo de la concentración es plantearle al gobierno y a los partidos políticos la situación “que estamos viviendo y los cambios que necesitamos para que el interior y la gente más carenciada empiece a tener más oportunidades”, explicó Nougué. En concreto, sostendrán que hay “cada vez más desempleo, empresas que cierran, y la falta de competitividad es cada vez peor”, dijo. Según el integrante de USU, hay algunos rubros que ya no son viables, como la exportación de pino, ya que “los precios de exportación no son suficientes para cubrir los costos” y desde el Ministerio de Economía y Finanzas no se han tomado medidas.