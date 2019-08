Verdadero: cuatro senadores del PN presentaron en siete meses tres proyectos en el Parlamento

Un posteo que se publicó el 17 de julio en Twitter expresa que cuatro senadores del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Verónica Alonso y Luis Alberto Heber, presentaron a nivel parlamentario tres proyectos en lo que va de 2019. La viralización, que hasta hoy recibió más de 700 Me gusta y se compartió cerca de 300 veces, es verdadera. REDUCIR “Hola, saben cuántos proyectos presentaron en el Senado en estos 7 meses del 2019 Lacalle Pou, Larrañaga, Heber y Alonso? 3. Sí…3!! en 7 meses. Y 1 es un homenaje a Wilson y otro declarar feriado el aniversario de Tarariras. Llenos de ideas están…!”, indica la publicación.

Según comprobó Verificado, el término “proyecto” no refiere exclusivamente a propuestas de ley, sino que además contempla iniciativas de declaración, proyectos de resolución y minutas de comunicación.

En el web del Parlamento, en el despacho virtual de cada uno de los senadores mencionados están los proyectos que presentaron en la legislatura. Verificado pudo confirmar que, entre el 1º de enero y el 17 de julio, el total de las propuestas elevadas al Parlamento por estos cuatro legisladores suma tres.

El 11 de marzo, Jorge Larrañaga y Carlos Camy presentaron un proyecto de ley en el que se declara de interés general la promoción de la prevención del Accidente Cerebro Vascular (ACV). Verificado se comunicó con Larrañaga, quien corroboró esta información.

El 13 del mismo mes, Heber, en conjunto con 16 legisladores de su partido, presentó una moción para realizar una sesión extraordinaria el día 3 de abril a la hora 13:30, a efectos de rendir homenaje a Wilson Ferreira Aldunate, con motivo del aniversario de su fallecimiento. Tres meses después, ese mismo senador elevó un proyecto de ley para declarar no laborable el día 17 de junio en la ciudad de Tarariras, departamento de Colonia, con motivo de celebrarse el centenario de su fundación.

Lacalle Pou y Alonso son los únicos dos senadores que no tienen registrado ningún proyecto. Consultado por Verificado, el candidato a presidente del PN reconoció no haber elevado propuestas en lo que va del año. “La tarea de senador no es solamente presentar proyectos de ley”, argumentó el líder del sector Todos, y destacó que, por ejemplo, en febrero solicitó un pedido de informes vinculado al Sistema Integral de Control de Transporte de Cargas.

Cabe consignar que entre el 1° de enero y el 1° de marzo solamente funcionó la Comisión Permanente de la Asamblea General, integrada por cuatro senadores y siete representantes, designados por sus respectivas Cámaras. Ninguno de los cuatro senadores mencionados en el posteo que se viralizó integró ese grupo.

Todos los partidos con representación parlamentaria -Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Independiente y Partido Nacional- tienen al menos un proyecto presentado en ese período de tiempo, pero no todos los senadores elevaron propuestas. Los senadores, en total, presentaron 17 proyectos desde el 1º de enero al 17 de julio de 2019, según pudo contabilizar Verificado en colaboración con la Secretaría del Senado. De esos proyectos (que incluyen proyectos de ley, proyectos de minuta de comunicación, proyectos de resolución y proyectos de declaración), muchos fueron presentados por más de un legislador e incluso de diferentes partidos.

Según el programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política, el esfuerzo parlamentario de los senadores se mide en varias dimensiones: asistencia a sala, proyectos presentados, participación en el debate, exposiciones, pedidos de informes y participación como miembro informante en comisiones.

