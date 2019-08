VerificadoUy: Es falso que un policía haya patrullado en Durazno montado en un carro de caballos

“Se refuerza el patrullaje en el departamento de Durazno”, con esta leyenda se viralizó en Facebook una foto de un policía montado a un carro tirado por caballos. “Los vecinos de Durazno se movilizaron contra la inseguridad... Bonomi ya mandó refuerzos”, agrega el posteo con fecha 4 de agosto, que en 15 días tuvo más de 500 interacciones. Esta publicación es falsa: si bien la imagen es verdadera, Verificado probó que no se tomó en el departamento de Durazno ni tampoco corresponde a un patrullaje oficial.

“Así estamos, qué vergüenza nuestro país”; “Acuérdense de todo esto en octubre en las urnas no sea que le den espejitos de colores de vuelta y ganen”; “¿Qué se puede esperar de Bonomi?”, han comentado sobre el posteo algunos usuarios que interpretaron verdadero el contenido viralizado.

La publicación se compartió dos días después de la manifestación que los vecinos de Durazno hicieron para reclamar soluciones en materia de seguridad. Sin embargo, Verificado constató que la foto viralizada no se tomó en esas fechas, sino que se realizó en 2017.

El lugar

La imagen viral no corresponde al departamento de Durazno, ni al momento en que se publicó y la leyenda tampoco narra lo que estaba sucediendo. A través de una búsqueda de palabras clave -policía, carro, caballo- con la herramienta Who posted what?, Verificado identificó que esa misma foto apareció publicada en Facebook con mejor calidad que la del posteo viral en setiembre de 2017. Según informa el posteo, la imagen corresponde a un hecho ocurrido en el barrio de La Teja, departamento de Montevideo.

Captura tomada de Facebook el 16 de agosto de 2019

Richard Hernández, el hombre que publicó la foto en 2017, dijo a Verificado que la imagen le llegó a través de WhatsApp y que luego la compartió en Facebook. “No es Durazno, eso seguro”, afirmó. Un usuario comentó la publicación de Hernández con un video que dura ocho segundos y que corrobora la escena de la foto viral: muestra a un policía montado en un carro tirado por un caballo, custodiado por una camioneta policial que marcha detrás. En la grabación se ve una calle con una pared blanca y una puerta verde que rodean un complejo de viviendas. También aparece un muro hecho de bloques y, dentro del predio, una palmera. Con estos elementos y para identificar la zona, Verificado consultó a un habitante de La Teja, Alejandro Ferreira. “Es cerca del puente sobre el arroyo Pantanoso”, que une los barrios La Teja y Cerro, dijo Ferreira. Con la herramienta Google Street View, se constató que ese puente está cerca del mismo complejo de viviendas que aparece en la filmación. El departamento de la imagen viral es, entonces, Montevideo y no Durazno.

En detalle, en la esquina de las calles Calera de las Huérfanas y José Mármol se observan los elementos detectados en el video, y a 210 metros de distancia, en Laureles y Camambú, lo que aparece en la foto.

Captura de video y fotos tomadas por Google Street View en Montevideo, 2015.

Un periodista de la AFP, agencia internacional de noticias que forma parte de Verificado, concurrió al lugar y confirmó que se trata de los cruces que aparecen en las imágenes divulgadas.

Foto tomada el 15 de agosto de 2019 en el barrio de La Teja, en Montevideo.

Los hechos

Verificado consultó a la Unidad de Comunicación (Unicom) y la Línea Verde. Las dos dependencias del Ministerio del Interior (MI) confirmaron la veracidad de las imágenes, pero no pudieron especificar la fecha exacta del operativo, aunque sí que ocurrió en 2017.

La Línea Verde explicó que “se trató de un procedimiento policial” en el que “se tuvo que trasladar el carro de caballo, porque el dueño del mismo estaba detenido o involucrado en un hecho”.

