Vertiente Artiguista propone prohibir que la gente duerma en la calle, pero Casa Grande e Ir se oponen

El jueves 4 de julio un ciudacoches falleció de hipotermia en el barrio La Blanqueada de Montevideo. Al otro día una segunda persona murió de frío, pero esta vez en Pando, Canelones.

En esos días las autoridades de la Intendencia de Canelones intentaron aplicar la ley de faltas (Nº 19.120) para internar de forma compulsiva a las personas que dormían a la intemperie y se negaban a ir a los refugios durante la ola de frío polar que atravesaba el país. Sin embargo, los juzgados de paz de Pando y Las Piedras no hicieron lugar al pedido y las autoridades de la intendencia debieron convencer a la gente de que por esos días abandonara la calle.

En respuesta a este tipo de situaciones, la Vertiente Artiguista (VA) elaboró un anteproyecto de ley para prohibir que las personas duerman en la vía pública, que fue presentado en la Mesa Política del Frente Amplio (FA) el viernes. Los integrantes de la VA, sector que actualmente no cuenta con legisladores, esperan poder presentar el documento a la bancada de senadores y diputados del FA la semana que viene.

No obstante, otros dos sectores del oficialismo se oponen abiertamente a la iniciativa: Ir y Casa Grande. El diputado Alejandro Zavala (Ir) dijo a la diaria que, en caso de que el proyecto sea puesto en la agenda parlamentaria, ellos pedirán que se incluyan otros proyectos que no fueron priorizados, como por ejemplo el de cannabis medicinal. “Vamos a tratar de terminar las cosas que tenemos en camino”, dijo, resaltando el poco tiempo que falta para que termine la Legislatura.

Según explicó a la diaria el dirigente de VA Daoiz Uriarte, el proyecto busca la protección de la salud establecida en el artículo 44 de la Constitución, que dice que es un deber de los ciudadanos cuidar de ella. “Dormir en la calle no es un derecho, pero tampoco es un delito”, afirmó. Uriarte consideró que las normas vigentes –la ley de faltas y la de personas en situación de calle (Nº 18.787)– “no han dado resultado”.

El texto propuesto prohíbe “dormir, acampar y pernoctar en los espacios públicos”, y además determina que el Estado “asegurará que todas las personas que estén en situación de calle puedan concurrir a refugios u hogares transitorios, a los efectos de poder asegurarles lugares accesibles, así como brindarles lo necesario para la seguridad, la alimentación y la higiene personal con guardias que permitan atender a los mismos durante las 24 horas del día durante todo el año”.

El anteproyecto señala que en el caso de que la gente quiera seguir en la calle, “la autoridad actuante dará cuenta por cualquier medio ágil al juez de turno, quien ordenará la conducción de la persona al refugio más próximo bajo apercibimiento de desacato”.

El dirigente de la VA dijo que, así como no se puede fumar en un espacio cerrado, tampoco se debería poder pernoctar en un sitio público. “La gente no puede dormir en la calle porque atenta contra su salud y contra la salud de los demás. Sí está el derecho a tener un lugar digno para dormir”, sostuvo. En el articulado se establece una salvedad para las personas que deciden permanecer en la calle como medida de protesta.

Uriarte admitió que no se trata de una solución definitiva, pero dijo que, mientras no se ataquen las causas profundas del problema, hay que hacer algo. Según comentó el dirigente, en conversaciones informales casi todos los sectores del FA estuvieron de acuerdo con el texto, y los únicos que manifestaron una opinión opuesta fueron Ir y Casa Grande.

Sobre el proyecto, Zavala dijo que “no es por medio de la violencia” que se soluciona el problema. Según consideró, la propuesta tiene “una mirada superficial”, ya que la mayoría de las personas en situación de calle en algún momento fueron “institucionalizadas” y el Estado “no les dio una salida digna”. Para el diputado la solución pasa por diversificar la oferta de refugios y flexibilizar sus reglas, como, por ejemplo, permitir que la gente entre alcoholizada, ya que “el que está en la calle con ocho grados de temperatura ambiente seguramente tome para no pasar frío”. Zavala además consideró que el Estado también tiene que procurar una salida para las personas que estuvieron internadas o presas.

“Situaciones de vida muy complejas”

Hoy, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, asistirá a la Comisión de Población y Desarrollo Social de la Cámara Diputados a instancias del diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala. El nacionalista pedirá explicaciones por las dos muertes a principios de mes y consultará las medidas que el Ministerio de Desarrollo Social está tomando para que esto no vuelva a suceder.

Abdala dijo a la diaria que encuentra “resignación por parte del ministerio”, y afirmó que se trata de “la expresión más visible de que las políticas públicas no han funcionado”. Sostuvo que no alcanza con que las personas duerman en un refugio, porque tienen “situaciones de vida muy complejas”. El representante también preguntará por qué no se aplicó la ley de personas en situación de calle (Nº 18.787), en especial en el caso del cuidacoches, que había pasado por el hospital Maciel por hipotermia días antes de su muerte. El legislador recordó que en 2016, cuando hubo una discusión similar, encontró “reticencia” a aplicar la ley por parte de Arismendi. “La ministra no es responsable en forma personal, pero sí desde el punto de vista político”, concluyó.