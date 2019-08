“Vigilemos al que amenaza y no a la amenazada”: el planteo de Luis Lacalle Pou sobre la violencia de género

El fin de semana, la fórmula del Partido Nacional (PN) recorrió varios departamentos en la primera gira después de su proclamación. En una rueda de prensa en el departamento de Treinta y Tres, el candidato Luis Lacalle Pou se refirió a la violencia de género y dijo que no le queda claro que sea la víctima de la violencia quien tenga que ser la custodiada.

“No es sólo un tema de pérdida de efectividad policial, que lo es, pero ¿por qué alterar la intimidad a esa mujer, cuando ella es la víctima?”, se preguntó. En cambio, propuso que sea el victimario el que sea custodiado. Luego el candidato sostuvo que le preocupa la “falta de agentes en todo el país que están dedicados a custodiar a estas mujeres”, y reiteró: “Vigilemos al que amenaza y no a la amenazada, porque le coartamos su libertad y su independencia”. Los dichos del candidato fueron posteriores al femicidio de Mariza Severo en Artigas, una mujer de 42 años asesinada por su ex pareja.

Las declaraciones de Lacalle Pou no estuvieron exentas de polémica. El senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera le respondió en una nota que escribió en su cuenta de Facebook, en la que sostuvo que le impresiona el “nivel de desconocimiento [de Lacalle Pou] de un tema harto sensible para la sociedad uruguaya”. “Las custodias son una herramienta de protección para quien está en riesgo. Ese carácter de sobreprotección al que se somete a una víctima es una medida extrema que pretende garantizar su seguridad ante el riesgo de sufrir una agresión por parte de un ofensor; pero esa sobreprotección debe ser transitoria, volcando todo el peso de la ley al responsable del riesgo que sufre la víctima”, escribió.

Sobre el ofensor dijo: “Si el nivel de peligrosidad que ostenta es tal que merece la asignación de medidas de custodia personal para la víctima, ¿no será que ese ofensor merece ser privado de su libertad en resguardo de esa protección que merece la víctima? ¿No es más sensata esa decisión?”.

Para Carrera, es necesario “crear un centro para ofensores en el que sean alojados y se trabaje con ellos intensivamente en la búsqueda del cambio de esas conductas violentas”. En conversación con la diaria, explicó que, a su entender, lo que se debe hacer es poner en funcionamiento los juzgados especializados en violencia de género y garantizar que haya “una mirada de protección desde todos los organismos del Estado”, incluyendo la Justicia y a la Fiscalía.

“Algo innovador sería sacar una ley por la que los legisladores dispongamos la creación de los juzgados especializados. Eso es lo que vamos a tener que hacer en el próximo período de gobierno. El Poder Judicial no está dando las respuestas a la demanda social que estamos teniendo”, agregó. Consultado sobre por qué no se promovió esta ley, dijo: “Nosotros podíamos hacer la transformación de los juzgados por ley, pero si lo hacíamos solos, habrían dicho que estábamos violando la independencia del Poder Judicial”.

En la misma conferencia en Treinta y Tres, la candidata a la vicepresidencia por el PN Beatriz Argimón aseguró que para los nacionalistas “el abuso sexual y toda forma de violencia son temas prioritarios”, que “tienen que ver con cómo son las sociedades” y que están incluidos en “las agendas políticas”. “[Ahora] hablamos de la violencia doméstica. Antes era impensable, también era impensable que en una conferencia de prensa estos temas se preguntaran”, expresó. Argimón recordó que Lacalle Pou había presentado un proyecto de ley para la creación de un registro de “violadores”, “pero primero se encajonó y después hubo un proyecto similar”. Por eso adelantó que el PN continuará trabajando con la propuesta del candidato.

Primera infancia

El sábado, en Minas, Argimón anunció que pedirá una reunión a la diputada del FA Cristina Lustemberg para apoyar el proyecto sobre primera infancia, “garantías, desarrollo, atención, educación y protección integral”, presentado por la frenteamplista. “Cuando los temas son importantes estamos para colaborar, para aportar y para conseguir acuerdos”, dijo. La aspirante a la vicepresidencia aseguró que el proyecto, que está siendo discutido en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, tiene “aspectos que compartimos”, pero, según comentó, no contó con el respaldo de los legisladores de su partido. “Yo hablé con Luis [Lacalle Pou] cuando me enteré y le dije que me parece que esta es una instancia en la que tenemos que aportar. No importa desde qué lado viene la propuesta”, agregó. Según relató, Lacalle Pou le dio el visto bueno para destrabar el proyecto.

Por su parte, Lustemberg dijo a la diaria que la reunión iba a ser concretada hoy pero se suspendió, y agregó que quedó para ser agendada por la coordinación interpartidaria.