2019 sin FILBA

Durante cinco años, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires contó con una edición uruguaya que cruzó escritores locales e internacionales (como Irvine Welsh, Raúl Zurita, Samantha Schweblin, Pedro Juan Gutiérrez) en mesas, talleres y lecturas. Este año, el encuentro sólo se hará en Buenos Aires (la edición porteña comienza hoy con Lorrie Moore, Jonathan Lethem, Philippe Sands y Damián González Bertolino, entre varios). El argentino Pablo Braun, que es el presidente de la Fundación FILBA y socio de la librería y distribuidora Escaramuza, dijo a la diaria que este año no pudieron continuar con el festival porque no lograron obtener recursos por medio de sponsors o subsidios: “La realidad es que ni Escaramuza ni el FILBA de Buenos Aires pueden financiar el costo del encuentro. También, este año se acercaba mucho a la Feria del Libro [de Montevideo, que comienza el lunes] y no queríamos generar ningún tipo de conflicto”, planteó, y agregó que, al ser un año electoral, el contexto también “diversificó las atenciones, y volvió más difícil aun la búsqueda de recursos”.