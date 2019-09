Andrade sostuvo que el informe que hizo Bachelet no cambió su postura sobre Venezuela

A diferencia de lo ocurrido con el candidato a presidente del Frente Amplio Daniel Martínez, el ex precandidato de esa fuerza política Óscar Andrade dijo que el informe de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, sobre Venezuela no le hizo cambiar de opinión sobre la situación de ese país.

Entrevistado por el programa Séptimo Día, de Canal 12, Andrade aseguró haber leído el informe de Bachelet y aseguró que según en el informe de Bachelet se sostiene que “hubo 6.500 muertos por violencia en combate al narcotráfico y hay motivos para creer que algunos de estos muertos pueden haber sido ejecuciones extrajudiciales. Y pide que se investiguen".

"Lo que se pide es que se investiguen. Hubo elecciones en Venezuela, fueron el pasado 20 de mayo y había acuerdo de la oposición para ir a elecciones", agregó el ahora candidato a senador, que aseguró que "la oposición se bajó por presión internacional, lo dijo (José Luis) Zapatero". Finalmente, le respondió al panel de periodistas que en Brasil hubo 150 maniestantes asesinados el año pasado. ¿Es una dictadura?", se preguntó.

Según el informe de Bachelet, la proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales, en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, al punto que en 2018, el gobierno de Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por "resistencia a la autoridad" en esas operaciones. También marca que entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas oficiales, aunque "otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores". "La información analizada por el ACNUDH [Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos] indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales", sugiere el informe.