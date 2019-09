Apuntes de campaña del 19 de setiembre: Coincidencias, discrepancias y posiciones intermedias

(Hoy es 19 de setiembre. Faltan 38 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Los políticos en campaña suelen caer en la tentación de decirle a cada sector social lo que quiere oír, pero a veces eso simplemente pone de manifiesto concordancias de larga data, como sucedió en la visita del candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, al PIT-CNT, para exponer sus propuestas sobre desarrollo productivo y empleo, negociación colectiva y derechos humanos. Luego de la reunión, el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, comentó que “hay una cantidad de propuestas del programa de gobierno de Martínez que obviamente son coincidentes con las del PIT-CNT”, y eso no pudo sorprende a nadie.

También es muy probable que, tras la exposición del candidato colorado, Ernesto Talvi, en uno de los tradicionales almuerzos organizados por la Asociación de Dirigentes de Marketing, el público habitual de esos encuentros se haya retirado satisfecho, pero quizá también un poco sorprendido. Gran parte de los empresarios están de acuerdo con la tesis de que el Estado realiza gastos excesivos y, para financiarlos, abruma con impuestos al “país productivo”, y es bastante probable que esto último les desagrade mucho más que la magnitud del déficit fiscal. Talvi ha decidido abordar el tema postulando que uno de esos gastos excesivos es el vinculado con el crecimiento de la cantidad de empleados públicos, pero entre todos los ejemplos a los que podría haber apelado, eligió uno de los menos adecuados: el aumento de la cantidad de docentes.

El candidato colorado sostuvo que no era necesario aumentar el presupuesto por estudiante ni la cantidad de funcionarios por estudiante, y esto no parece muy compatible, por ejemplo, con la realidad de tantos centros de enseñanza que todavía tienen grupos demasiado numerosos, o que sufren por la escasez o inexistencia de personal necesario que incluye a porteros, adscriptos, psicólogos y asistentes sociales. Además, el planteamiento de Talvi fue un poco incongruente para alguien que promete con insistencia crear 136 liceos más, que requerirán por supuesto personal docente y no docente, y que lógicamente aumentarían la cantidad de funcionarios por estudiante.

José Ignacio Buffa y Fernanda Maldonado, asesores sobre temas agropecuarios del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, fueron entrevistados para esta edición. Afirmaron que coinciden totalmente con el diagnóstico de Un Solo Uruguay sobre la situación del sector, pero al leer con cuidado sus respuestas se ve que, de las políticas aplicadas por los gobiernos del FA, cuestionan casi exclusivamente aquellas que, a su entender, afectan la competitividad de los productores al aumentar sus costos (sea por la vía impositiva o por el nivel de las tarifas). En las áreas más específicas, hablaron de fortalecimientos y profundizaciones, pero no de cambio de políticas, y cuando se les preguntó qué medidas para el agro incluiría Lacalle Pou en su prometido primer proyecto de ley, de urgente consideración, sólo dijeron que serán “unas cuantas”.

Hasta mañana.