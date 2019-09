Apuntes de campaña del 20 de setiembre: Escraches y victimizaciones

(Hoy es 20 de setiembre. Faltan 37 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Hace años que se cuestiona la situación del intendente nacionalista de Maldonado, Enrique Antía, como arrendatario de tierras del Instituto Nacional de Colonización. Pero resulta que los trámites llevan su tiempo, y fue recién en este mes previo a las elecciones que el organismo decidió rescindir el contrato correspondiente, con el obvio fundamento de que Antía no reside en el predio y tiene otros ingresos bastante considerables (su retribución como intendente es la mayor del país).

Otra coincidencia se dio ayer en relación con el candidato de Cabildo Abierto y ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Como se recordará, José Gavazzo reconoció ante un tribunal de honor del Ejército que hizo desaparecer el cadáver del detenido Roberto Gomensoro. La Fiscalía se ocupa, desde hace meses, de esa admisión de culpa y de investigar si hubo una omisión de denuncia al respecto. Esta semana, jerarcas y ex jerarcas del Ministerio de Defensa aseguraron que Manini no le informó sobre el asunto, como dijo que lo había hecho, al entonces ministro Jorge Menéndez (fallecido poco después). Ayer el sucesor de Menéndez, José Bayardi, afirmó a su vez que la revisión de documentos y relatos no brinda el menor indicio de que la versión de Manini sea cierta.

Es intenso el fuego cruzado entre oficialismo y oposición, ya sea en declaraciones formales de dirigentes o en el escenario sin ley de las redes sociales, pero a quienes lo reciben siempre les queda el recurso de victimizarse, alegar que quienes ensucian la campaña son los otros y tratar de matar al mensajero. Ayer el sector colorado Ciudadanos, formado por Ernesto Talvi, acusó al Frente Amplio de violar el pacto ético contra la información falsa que los partidos firmaron en abril, con varias declaraciones recientes de ministros, sobre las consecuencias que tendría una victoria de la oposición. A su vez, Luis Lacalle Pou aseguró que, si llega a la presidencia, destituirá a cualquier “ministro o ministra” que incurra en “el agravio o el insulto”: le respondía de ese modo a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, quien opinó que él carece de la formación y la experiencia laboral necesarias para gobernar el país.

Por otra parte, Daniel Martínez dio a conocer a un nuevo grupo de asesores, esta vez en materia de salud. Los encabeza Miguel Fernández Galeano, quien comentó que este tema es uno de los más postergados en la campaña. Cabe señalar que las presentaciones de equipos por parte de los candidatos, así como las referencias centrales de sus discursos, se adecuan por lo general a las prioridades señaladas por las encuestas en materia de preocupaciones populares. Esto -que tiene su lógica electoral- implica que hasta ahora se le haya dado escaso destaque a algunas áreas de indudable importancia, como la de las relaciones exteriores, y también que, como suele suceder, las políticas culturales parezcan ser el último orejón del tarro.

Hasta el lunes.