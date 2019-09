Caso Gomensoro: a José Bayardi no le consta que Guido Manini Ríos informara a Jorge Menéndez sobre el testimonio de José Gavazzo

El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, aseguró ayer que no le consta que su antecesor, el fallecido Jorge Menéndez, hubiera sido informado por el ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, de las confesiones que el militar en situación de reforma José Nino Gavazzo hizo ante un tribunal de honor militar. “De toda la revisión que hice desde el punto de vista de la documentación, y desde el punto de vista de los relatos de quienes estaban en el ministerio antes de que yo llegara, no hay un solo registro que dé cuenta de que el general Manini haya dado noticia de este hecho al doctor Menéndez antes del 18 de febrero”, dijo Bayardi a Canal 12. Esta versión fue ratificada por cuatro jerarcas y ex jerarcas de su cartera esta semana ante el fiscal Rodrigo Morosoli, y contradice la versión del ahora presidenciable, quien sostuvo que informó a las autoridades del ministerio cuando se enteró de la situación.