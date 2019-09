Asamblea Uruguay no hará alianzas ni con Progresistas ni con Nuevo Espacio

Hace dos semanas el clima dentro del Frente Liber Seregni (FLS) era de expansión electoral: los sectores integrantes habían definido ampliar sus horizontes y establecer alianzas de cara a las elecciones nacionales octubre. Sin embargo, la decisión de Nuevo Espacio (NE) de establecer un acuerdo con la Liga Federal (LF) –sector que lidera el diputado Darío Pérez– puso en jaque la supervivencia del bloque. El hecho desencadenó que Alianza Progresista (AP, lista 738) resolviera abandonar el bloque y optara por incorporarse al sublema Progresistas, que formó el ex precandidato frenteamplista Mario Bergara. Este miércoles de noche de noche, Asamblea Uruguay (AU) se reunió para analizar si se sumaba a Progresistas o mantenía su alianza con NE, al que Bergara no acepta si mantiene su alianza con Pérez. Tras cuatro horas de discusión, el sector definió que no hará alianzas con “Darío Pérez-Rafael Michelini ni con el sublema Progresistas”, dijo a la diaria el diputado de AU José Carlos Mahía. Esta decisión pone un punto final a la persistencia del bloque tras una década de existencia, y abre así otras posibilidades.

“Estamos en conversaciones con otros sectores, hay otras posibilidades de acuerdos”, sostuvo Mahía, pero no quiso adelantar con qué sectores ve posible cerrar un acuerdo. Sobre los motivos de no integrar el espacio conformado con Bergara ni acordar con NE, expresó que el sector evaluó que la mejor opción, dadas las “últimas decisiones políticas”, era fortalecer al FA y las posibilidades electorales de la izquierda en conjunto.

En medio de la situación interna del FLS, AU anunciará este jueves nuevas incorporaciones a sus filas. Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, confirmó a la diaria que no se sumará a AU y reafirmó su postura expresada durante una entrevista el sábado con este medio. Ferreri sostuvo que “en lo personal” se mantiene por “por fuera” de las definiciones de alianzas electorales.

El viernes, la salida de AP del FLS puso punto final a los acuerdos con NE, pero particularmente a los acuerdos con AU, de presentar una lista conjunta al Senado –la lista 2121738– que encabezaría el titular del MEF, Danilo Astori y cuyo segundo puesto ocuparía la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, quien finalmente se presentará –en segundo lugar– en la lista al Senado de Fuerza Renovadora, que encabezará Bergara.

El ex precandidato oficializó la bienvenida de AP a su sector el lunes. Ese mismo día, NE emitió una declaración en la que planteaba su voluntad de comparecer ante las elecciones de octubre como FLS en todo el país “sin exclusiones, garantizando el cumplimiento de los acuerdos” que habían alcanzado, en particular con AU en 12 departamentos.