Aun si Guido Manini Ríos fuera procesado, seguiría estando habilitado a ser candidato

El candidato a la presidencia por Cabildo Abierto (CA) y ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, no perdería la ciudadanía en el caso de que fuera formalizado o procesado por el delito de omisión en la denuncia de delitos, contemplado por el artículo 177 del Código Penal, dijo ayer el abogado especialista en derechos humanos Oscar López Goldaracena.

El abogado aseguró a la diaria que se trata de un delito en el que la condena sería de prisión (y no penitenciaría) por lo que no se suspende la ciudadanía, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución. Por lo tanto, “no está inhabilitado para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la posible condena”.

El jurista explicó que que sólo podría ser inhabilitado si fuera formalizado por una causa criminal que pueda resultar en pena de penitencia, y este no es el caso. Se trata de un delito excarcelable. El texto dice que los funcionarios que “teniendo conocimiento de la ejecución de un delito, no interviniera o retardase su intervención, y el que no siendo competente, omitiere o retardare formular su denuncia, será castigado con la pena de tres meses a dieciocho meses de prisión”.

Reacciones

Las repercusiones políticas no se hicieron esperar tras la decisión del fiscal de Flagrancia de 13º Turno, Rodrigo Morosoli, de mantener abierta únicamente la causa de Manini Ríos en el caso de las declaraciones de José Nino Gavazzo ante el tribunal de honor del Ejército.

Manini Ríos dijo ayer que Morosoli está “mandatado para hacer lo que está haciendo”. “Hasta que no tenga claro qué fue la resolución no puedo opinar”, dijo a Subrayado. “Yo hice lo que debía hacer, lo tengo bien claro; las responsabilidades están a otro nivel, si se quiere eludir eso es otro problema, pero no quiero hablar en este momento”, declaró.

En tanto, el candidato a la vicepresidencia por CA, Guillermo Domenech, aseguró a la diaria que es “evidente” que se trata de “frustrar” la candidatura de Manini Ríos. “Se pretende una injerencia judicial en un asunto político”, aseguró. A pesar de que la resolución se conoció este martes, dijo que el asunto todavía no fue discutirlo a nivel partidario.

El ex presidente de la República José Mujica también se refirió al caso; al ser consultado sobre la decisión del fiscal dijo que es un “problema de la Justicia” y también “un error político”, aunque “los jueces no tienen por qué tener en cuenta la política. Es un error político porque lo infla, lo coloca de víctima. Cuanto más hable de esto, peor”, afirmó.

En tanto, el senador del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini declaró al programa Fácil desviarse que con la decisión del fiscal se puede “generar una situación no clara en medio de la campaña”. En conversación con la diaria dijo: “Para mí son responsables todos, [por lo que] cuando sólo responsabilizan a uno se generan suspicacias”. Por “los mismos argumentos se debería responsabilizar a los seis generales [del tribunal de honor] y al personal de Jurídica de Presidencia”. Michelini aseguró que “el único que actuó con corrección fue el presidente de la República, que cuando se entera de la gravedad de los hechos va y hace renunciar a los generales”.

En filas oficialistas, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo a Radio Carve que Manini debería renunciar a su candidatura. “Acusar a la Justicia creo que es muy grave para la democracia, porque además pretendió enchastrar” al presidente, al ex ministro Jorge Menéndez y al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, aseguró.

En cambio, el diputado del Partido Nacional Gustavo Penadés dijo a la diaria que prefiere unas elecciones en las que “no haya distorsiones de ningún tipo y fundamentalmente distorsiones vinculadas con un proceso electoral”, sino que se pueda “garantizar la seguridad a todo el mundo”.

Por su parte, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres dijo que le preocupan los cuestionamientos de Manini Ríos a la Justicia. “Parece preocupante que lo plantee en términos de un menoscabo de un poder del Estado que es parte de las piedras angulares del sistema democrático”, dijo Mieres a Montevideo Portal.