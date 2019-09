Colorados molestos con que Fernando Amado sigue usando imágenes de Batlle y Ordóñez

Mientras que en el Partido Colorado (PC) volvieron a denunciar que el diputado Fernando Amado (actualmente de Unión de Izquierda Republicana, Unir, aliada al Frente Amplio, FA) no acató la resolución que la Corte Electoral tomó sobre su utilización de la imagen de José Batlle y Ordóñez, el legislador dijo que aún no ha sido notificado de esta decisión y que la actual conducción de su ex partido “pelea por el envase”.

El martes, la Corte Electoral resolvió por unanimidad encomendarle al FA respetar las identidades partidarias y no utilizar figuras que se identifiquen con otros partidos. La denuncia del Comité Ejecutivo Nacional del PC se había producido tras el lanzamiento de la lista 9, de Unir. En ese momento se difundieron spots de la lista con la imagen de Batlle y Ordóñez.

Este miércoles Amado hizo enojar a varios colorados al poner una nueva imagen del histórico ex presidente, junto al texto “ustedes tan Jorge, nosotros tan Batlle y Ordóñez”. El candidato a diputado por el PC Felipe Schipani no ocultó su molestia: “Amado demuestra que no tiene nada de batllista. Se burla de un pronunciamiento de la Corte Electoral, despreciando las instituciones republicanas”.

En declaraciones a la diaria, Amado dijo que nunca fue notificado del pronunciamiento de la Corte Electoral (que fue dirigido a las autoridades del FA, por un tema de formalidad) y dijo que le da “mucha pena” que el candidato del PC, Ernesto Talvi, que “se declara ‘proscripto’ y anda mendigando debates, intente proscribir del uso a una figura como Batlle y Ordóñez, a un ciudadano y político que todos reconocían como batllista cuando estaba en el PC”. “Ahora porque no estoy en el PC ya no soy batllista, por favor, no sean ridículos”, expresó.

Según Amado, “en esta línea”, podría “pensar en mandar una nota a la Corte para que evalúe el programa de Talvi, que nada tiene de batllista, y le sugiera no utilizar esa palabra, así no tiende a inducir a error a los votantes”.