Comienzan los análisis de los restos encontrados en el ex Batallón Nº 13

El Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF), integrantes del Instituto Técnico Forense (ITF) y el coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), Felipe Michelini, se reunieron este martes con la con la jueza penal Isaura Tórtora y el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, para coordinar las próximas acciones tras el hallazgo de restos humanos en el ex Batallón Nº 13, la semana pasada. La audiencia fue convocada por Tórtora.

Al finalizar el encuentro, en diálogo con la prensa, Michelini aseguró que esta semana comenzarán las acciones para “garantizar los dos objetivos” de la etapa posterior al hallazgo de los restos: “la identificación de la identidad de la persona” y la determinación “de la causa del fallecimiento”. Explicó que antes de la extracción de las muestras de ADN de los restos óseos se pone en práctica una serie de análisis que, entre otras cosas, permiten conocer el estado de conservación del esqueleto, y “si no surgen inconvenientes”, será posible conocer la identidad de los restos humanos en dos semanas “como mínimo”. Las muestras se enviarán a Argentina “lo antes posible”, comentó el coordinador del GTVJ, para ser analizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Fuentes judiciales informaron a la diaria que hoy comenzará el estudio de las piezas óseas, “primero con radiografías con los restos como están ahora”. Luego, se iniciarán las tareas de laboratorio: “lavado, acondicionamiento y análisis”. Estas tareas estarán a cargo del grupo de antropólogos del GIAF, “con garantías” de la Junta Médica del ITF. Al final se elaborará un informe común.

Sobre la posibilidad de que los restos correspondan a un hombre adulto, como informó la revista Martes en base a fuentes judiciales, Michelini señaló que se deben aguardar los resultados de los informes técnicos para informar si se trata de un hombre o una mujer.

Luego de haber hecho excavaciones en 85% de la zona cautelada del ex Batallón Nº 13, donde no se encontraron restos, el hallazgo de este esqueleto revivió la esperanza: “Si no perdimos la esperanza excavando 85%, ahora con este hallazgo somos un poco más optimistas”, dijo Michelini, y planteó que “hay más de una centena de testimonios –con distintos tipos de calidad– que ubican al ex Batallón Nº 13 como un espacio de enterramiento clandestino”. “Estamos convencidos de que el trabajo metódico, persistente y sistemático de las excavaciones dio resultado y probablemente, con un poco de suerte, podamos encontrar a algún otro detenido desaparecido más”. En ese sentido, aseguró que los trabajos en el predio continúan con dos máquinas.