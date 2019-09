Daniel Martínez le contestó a Luis Lacalle Pou: “Yo me preocupo por mis equipos y no necesito desacreditar lo de los otros”

El fin de semana, en una recorrida por el interior de país, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se refirió a los grupos de trabajo presentados en las últimas semanas por el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. El nacionalista destacó que muchos de los asesores son funcionarios de gobierno. “Se esfuerza el candidato del gobierno en decir que no va a hacer lo mismo, pero cuando nombra a sus asesores, todos o la gran mayoría son funcionarios del gobierno”, dijo, y agregó que si no “pudieron en 15 años”, ahora no van a poder presentar una propuesta diferente.

Martínez le contestó a Lacalle Pou a través de su cuenta de Twitter haciendo referencia a una entrevista que su referente en temas presupuestales, Juan Voelker, brindó a El Observador: “Yo me preocupo por mis equipos y no necesito desacreditar lo de los otros. Que la ciudadanía evalúe”, aseguró:

Ante la pregunta de si mis equipos son más de lo mismo, @JuanVoelker dijo: “Podríamos decir que es más de lo mismo si eso significa que es un equipo económico muy fuerte". — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) 2 de septiembre de 2019

"Si se mira el perfil y las responsabilidades de cada uno, queda claro que es un equipo de economistas con diferentes aproximaciones y experiencias, y además con una edad muy por debajo de lo que ha sido el promedio de los tomadores de decisión en Uruguay”. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) 2 de septiembre de 2019

