Daniel Martínez no descartó aprobar una regla fiscal con “flexibilidades”

El candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, no descartó la posibilidad de aprobar una regla fiscal en el caso de acceder a la presidencia. Ayer, en el ciclo “Presidenciables”, organizado por el programa radial En perspectiva, de Radiomundo, Martínez consideró que se debe buscar “determinadas reglas” pero “con flexibilidades ante ciertas situaciones racionales y que no generen bloqueos”. Sostuvo que ante los constantes cambios del mundo actual, es necesario “acordar determinados márgenes que nos permitan tener puertas de escape ante situaciones extremas”. “El horizonte es reducir el déficit fiscal, no hay ninguna duda, y estamos dispuestos a discutir, con la flexibilidad del caso, algún tipo de regla fiscal”, afirmó.

Durante el encuentro, Martínez también habló del rol de la oposición en los entes autónomos y consideró que históricamente ha sido “tirar piedras de afuera”. Apuntó que en el caso de ganar las elecciones reducirá los directorios de los entes de cinco a tres directores, porque la estructura actual es una “señal arcaica y mala para el país”, que viene de cuando “gobernaban blancos y colorados”, y “si uno [se pregunta] para qué cinco, la verdad nadie sabe”. Además, propone la creación de un gabinete de coordinación de entes y servicios descentralizados, con director general, que logre “transversalización y coherencia” entre organismos.

El candidato sostuvo que en los divorcios “hay dos responsables”: por un lado, “está el que gobierna, que quiere tener su línea y no consulta”, a veces “muy concentrada en el presidente”, y por otro, “hay más tendencia a criticar”. “Me inclino mucho más por gente que sepa lo que hace y que pueda ir para delante de una forma mucho más coherente”, añadió. De todas formas, no descartó la posibilidad de ofrecer cargos de directorio a la oposición: “Puede ser; de repente, si hay gente de la oposición con un perfil determinado, de meter para adelante, saber del tema, tener criterios y acordar los puntos fundamentales, ¿por qué no?”, dijo.

Ante un eventual escenario en el que el FA acceda al gobierno sin mayorías parlamentarias, Martínez señaló que buscará negociar con la oposición y remarcó que tiene “absoluta confianza de que se va a lograr obtener las mayorías para las cosas que le importan al país”. Tampoco descartó la conformación de “alianzas más permanentes”, con políticos de la oposición “que sumen” al proyecto.

En macroeconomía, Martínez remarcó la preocupación sobre el déficit fiscal y dijo que en un eventual cuarto gobierno del FA buscará dar las garantías “para que el gasto público crezca menos que el crecimiento de la economía”. Christian Daude, asesor de Martínez y director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, manifestó que los objetivos del equipo de gobierno serán reducir el déficit “dos puntos porcentuales” del Producto Interno Bruto. “De 4,1% que tenemos actualmente, llegar a un entorno de 2% al final del período”. El economista sostuvo que “un poco más de la mitad” tendría que concretarse en los dos primeros años de gobierno, y entre “1,2%, y 0,8%” en el “tercer y cuarto año, para llegar al quinto con esto cumplido”.