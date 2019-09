Daniel Martínez planea crear fondo de 120 millones de dólares para transformación productiva en 2020

El candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, presentó ayer, durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), una serie de medidas para la “reactivación de la economía y el empleo a partir de una transformación productiva sostenible”. El candidato anunció la creación de un fondo de 120 millones de dólares en 2020 para financiar las propuestas en la materia. Los fondos serían garantizados por el Banco República.

Martínez planteó que impulsará la “transformación de la gobernanza” de las empresas públicas para lograr la reducción de tarifas. Las tarifas “tienen que estar en función de una paramétrica que, de un modo eficiente, refleje la estructura de costos”, dijo el candidato. Anunció la creación de un gabinete de empresas públicas con un director ejecutivo, la reducción de los directorios a tres integrantes y que establecerá “un esquema de incompatibilidad de puertas giratorias con la actividad privada”.

Como principales acciones en transformación productiva mencionó: “focalizarse en áreas de mayor potencial”; “mejorar el clima de negocios, especialmente para mipymes y el sector agropecuario”; “nuevas estrategias de inserción internacional”; “educación y capacitación; crear el “fondo para la transformación productiva sostenible” y definir “hojas de ruta”. Entre estas acciones, Martínez anunció la creación de un “Sistema Integrado de Negociación Internacional” para favorecer “el núcleo de negocios” y la competitividad del país en el esquema global, así como el desarrollo de un observatorio de monitoreo de la “modernización de la oferta y demanda laboral”, para “identificar oportunidades” laborales. Estas propuestas serían financiadas con el fondo propuesto.

En el espacio final de preguntas del público, ante el planteo de si puede asegurar que no aumentará los impuestos en caso de ser presidente, Martínez respondió: “El que diga eso y esté seguro de que lo va a cumplir no está entendiendo lo que pasa en el mundo. Con una economía en la que te cambian los parámetros, ¿quién puede asegurar que la situación no te obligue a hacer una variación impositiva?”. Agregó que hacer una promesa de ese tipo es “atarse las manos”. El candidato aseguró que se sentiría un “irresponsable” si prometiera eso. No obstante, señaló que hará “lo imposible” por no aumentar los impuestos.