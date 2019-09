Danilo Astori: “Hay Frente Líber Seregni para rato”

“Este es un momento de reencuentros”, dijo una joven que ofició como oradora al inicio de un acto de Asamblea Uruguay, ayer de noche. Luego se pasó a leer los nombres de las incorporaciones de Asamblea Uruguay (AU). Algunos de ellos retornaban, como el ex director de Educación Juan Pedro Mir, el ex diputado Jorge Patrone y los músicos Jorge Nasser y Raúl Castro.

En la lista también están la periodista deportiva Daiana Abracinskas, la edila Inés Coll y el director de Casinos, Javier Cha.

La lista de nuevos integrantes incluye, además, al presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Jorge Perazzo; y a Alejandra Ostria, Jorge Galzerano, Diego Losada, Mariana Chiquiar, Gustavo da Rosa, Carlos Larrosa y Boris Faingola.

El acto se hizo días después de que el Frente Líber Seregni (FLS), bloque conformado en 2009 y liderado por el actual ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, entrara en crisis, tras la decisión del Nuevo Espacio (NE) de hacer un acuerdo electoral con la Liga Federal Frenteamplista, cuyo principal referente es el diputado Darío Pérez. El hecho generó que Alianza Progresista decidiera abandonar el bloque y se uniera al sublema Progresistas, espacio formado por el ex precandidato frenteamplista Mario Bergara.

Luego AU decidió alejarse del NE, aunque finalmente no se integró al sublema Progresistas. “No podemos tener una alianza con una organización que ha hecho un acuerdo político con el diputado Darío Pérez porque nos sentimos muy alejados de su conducta”, dijo Astori en conferencia.

A pesar de que los sectores que conformaban el FLS ya no estarán más juntos, para Astori el bloque sigue vigente. “Podrá no tener hoy a los sectores que originalmente pertenecieron”, pero “el FLS es un concepto, no una búsqueda de conveniencia electoral para retener o buscar nuevos cargos”.

El ministro no negó que están buscando acuerdos políticos pero aún no se formalizó ninguno. “Me preocupa mucho el tiempo que hemos dedicado a generar sublemas”, dijo Astori, y apuntó a que ese tiempo debería usarse para “ir al encuentro de la gente”, que es “lo que importa”.