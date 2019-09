Darío Pérez asegura que gracias a él, el Frente Liber Seregni encontró la “excusa perfecta para disolverse”

El diputado y líder de la Liga Federal Frenteamplista, Darío Pérez, consideró que gracias a él, el Frente Liber Seregni (FLS) encontró la excusa perfecta para disolverse, y sostuvo que el canciller Nin Novoa “está quedando chocho”.

En una entrevista con el diario El País, Pérez habló de su alianza con el Nuevo Espacio, sector que lidera el senador Rafael Michelini, y dijo que al momento de resolver los acuerdos electorales, a su sector le preocupaba “que se perdiera el equilibrio que tenía el Frente Amplio tanto para sus posibilidades electorales como para el futuro, porque no era imposible pensar que mucha gente se alejara”. Por eso, aseguró que buscó “reforzar a los sectores del FA que habían salido con menos apoyo electoral y por cuestiones de la ingeniería electoral no queríamos que nuestros votos fueran a fortalecer lo que ya era más fuerte”. “Hoy, lo que podemos hacer es agradecer el abrazo que nos tiende el sector de Michelini. Pero no me siento culpable, creo que fui una excusa perfecta, pero me puedo equivocar”, sostuvo, respecto a la ruptura del FLS. Según aseguró, “no se encontraba quizás el motivo exacto para hacer” esta ruptura. Además, dijo que le soprendió “la distorsión de lo que ha sido nuestra conducta política”.

El acuerdo con Michelini, especificó, implicará ir con “lista calcada al Senado al tercer lugar por el tema de la paridad y una suplencia en la segunda línea para la candidatura al Senado”.

Pérez respondió a los dichos del canciller Rodolfo Nin Novoa, respecto de que una banca suya no garantizaba la “gobernabilidad”: “¿Pero cómo va a decir eso si yo he votado el 99,9% de las leyes del Frente Amplio? Solo no he votado tres artículos de un Presupuesto y un impuesto que era notoriamente inconstitucional e iba a tener consecuencias para el Estado. ¿Cómo va a decir eso? Está quedando chocho”.