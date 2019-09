Si bien Danilo Astori y Ernesto Talvi acordaron hace varios días hacer un debate televisivo, aún no se conoce en qué fecha tendrá lugar. Fuentes cercadas de ambos dirigentes explicaron que la demora se debe a que todavía no se ha decidido qué canal se encargará de la transmisión. “Este no es un debate común y corriente. Participan dos economistas con amplia trayectoria académica, así que es imprescindible contar con un software que traduzca el lenguaje que hablan los economistas al español que hablan los mortales, porque si no, nadie va a entender nada”, declaró un asesor de Talvi.

Desde Asamblea Uruguay (AU), el sector de Astori, coincidieron en que un debate sin traducción simultánea para las personas comunes y corrientes sería “muy contraproducente”. “En el mejor de los casos, la gente se aburriría y cambiaría de canal. En el peor, van a empezar a putear a la pantalla porque saben que los temas que se están tocando son importantes y van a afectar su vida cotidiana, pero no sólo no tienen capacidad de incidir en ellos, sino que ni siquiera los entienden”, aventuró uno de los responsables de la campaña de AU.

Hasta ahora ningún canal de televisión ha confirmado que está dispuesto a instalar el programa informático mencionado. “Si invertimos en este software queremos que nos sirva para otras cosas, como, por ejemplo, hacer traducciones del idioma de los periodistas deportivos al español”, explicó un ejecutivo de un canal de televisión abierta.