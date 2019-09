Denuncian a Verónica Alonso por presentar tres listas plagiadas para acumular votos al Senado

Con estéticas idénticas a las listas blancas 404, 71 y 2004, ayer se presentaron en Montevideo tres listas por el Partido Nacional (PN), pero con los números 4404, 7771 y 220040. Todas estas listas estaban encabezadas por Pablo Kozloviz, una persona cercana a la senadora Verónica Alonso, confirmaron fuentes nacionalistas a la diaria. Tras enterarse de la presentación de estas hojas, el sector de Todo por el Pueblo, liderado por el empresario Juan Sartori, envió una carta a los ministros de la Corte Electoral en la que solicita que se revoque la autorización del uso de su sublema por parte de la agrupación Esperanza Nacional, que lidera Alonso.

Alem García, uno de los principales dirigentes del sector del empresario, dijo a la diaria que como representante de la agrupación nacional tiene la potestad de autorizar o no el uso del sublema. “Con esta práctica y con este método no estamos de acuerdo. No puede ir en el sublema nuestro [una lista] que crea esta confusión en el partido con otras listas de otros sectores”, valoró.

La normativa establece que la Junta Electoral recibe las listas y las publica en cartelera. Durante dos días, cualquier persona o sector puede presentar una oposición a ese registro de hoja de votación. El dueño del sublema es el que define si una lista acumula o no para el sublema y puede solicitar que la anulen.

El hecho causó malestar en el sector Todo por el Pueblo y, según supo la diaria, en el comando de Sartori están “estudiando” si mantienen en el segundo puesto de la lista a la senadora, así como están evaluando si se trata de un eventual “delito electoral”. El diputado de Alianza Nacional, Pablo Abdala, e integrante del Directorio del PN, aseguró a la diaria que por el momento no se ha presentado una denuncia para que se expida la Comisión Ética ante el organismo.

A todo esto, el diputado Álvaro Dastugue, uno de los dirigentes más cercanos a la senadora, se encuentra distanciado de la legisladora. Según pudo saber la diaria, el diputado tenía un acuerdo con la senadora de encabezar la lista de Todo por el Pueblo a Diputados por Montevideo, pero Alonso le planteó que ella, además del Senado, también quería encabezar la lista departamental. Finalmente, el empresario intervino y le aseguró a Dastugue el primer lugar en la lista a Diputados.