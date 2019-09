El Consejo de la Facultad de Ciencias analizó denuncias de acoso sexual contra un docente

La Facultad de Ciencias (Fcien) convocó en la tarde de este martes a una reunión extraordinaria de su Consejo, para analizar las denuncias que se hicieron públicas por medio del semanario Búsqueda, el jueves, en contra de Martín Sambarino, docente grado 5 del Centro de Matemática de esa facultad. Sambarino fue denunciado por la doctora en Matemática Adriana da Luz ante la Comisión de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación (CPAAD) de la Universidad de la República (Udelar), por “varias situaciones que constituyen acoso sexual”. Según informó el semanario, en la denuncia Da Luz cuenta que los docentes del Centro de Matemática organizaban fiestas en las que participaban estudiantes, que Sambarino tenía relaciones con estudiantes jóvenes, hacía comentarios de índole sexual y que, siendo el orientador de su tesis de doctorado, una noche “se dio una situación sumamente inapropiada” mientras ambos se hospedaban en el mismo apartamento durante un viaje. Ella lo rechazó, lo que, según la matemática, le generó como represalia que Sambarino no fuera a sus reuniones de trabajo y no le corrigiera la tesis de la que era tutor. Finalmente, Da Luz decidió dedicarse a la investigación fuera del país y renunció a su grado 2 en el Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería (IMERL): “No considero que ni el IMERL ni el Centro de Matemática ni la Regional Norte hoy por hoy tengan mecanismos para ofrecerme las mínimas garantías necesarias para cuidar de mi salud y que me sienta segura en ese ambiente”, escribió en su carta.

La denuncia que la matemática presentó en la comisión central de la Udelar también la envió, a mediados de junio, a la decana de Ciencias, Mónica Marín, y al Consejo de la facultad, que no la trató, a la espera de que fuera analizada por la comisión central. Pero hasta el jueves, cuando se publicó la nota, la comisión central no había citado a la denunciante. Ante esto, ese día los integrantes del Consejo y de la Comisión de Género de la facultad se reunieron de urgencia y acordaron citar extraordinariamente al Consejo para tratar el caso. “Estábamos esperando las recomendaciones de la comisión para evaluar las medidas a tomar, pero preocupó los tiempos que se manejaron”, explicó a la diaria Laura Almada, la asistente académica de la decana, que añadió que desde la dirección de Jurídica de la Udelar se respondió que no correspondía tomar medidas hasta no contar con las recomendaciones del equipo central que estudia el caso.

Este martes en el Consejo se resolvió, en primer lugar, que si las recomendaciones no llegan en 15 días “la facultad evaluará tomar medidas”, por ejemplo, una investigación administrativa propia, porque “se entiende que tenemos que actuar con cierta urgencia, ya que el caso amerita no esperar más”, explicó Almada. Por otra parte, también se definió que hasta entonces “el docente, en las instancias académicas que tenga con estudiantes, estará acompañado por otro docente, como forma de darles garantías, tanto a los estudiantes como a él mismo, de que no hay conductas inapropiadas”. Ambas resoluciones fueron tomadas por unanimidad. Durante el consejo hubo propuestas del orden estudiantil y egresados que apuntaban a separar al docente de las actividades de docencia directa, lo que fue rechazado. “Es una medida que afecta lo menos posible; no lo estamos condenando”, consideró la asistente de la decana sobre la resolución tomada. Según expresó Almada, que integra la Comisión de Género de la facultad, “todos los integrantes del Consejo están preocupados” por la situación, y se evaluó solicitar apoyo para generar algún diagnóstico sobre las prácticas que se dan en la facultad, para “pensar en cómo hacemos para tomar medidas de prevención”.

Silvia Franco, coordinadora del equipo técnico de la CPAAD, que es de reciente conformación, dijo a la diaria que la denuncia se está estudiando y que se está en proceso de entrevistar a los involucrados y de reunir los hechos para emitir las recomendaciones.