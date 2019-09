El sector de Mario Bergara concretó un acuerdo con la lista 1303

Fuerza Renovadora, sector del ex precandidato frenteamplista Mario Bergara, anunció este lunes un acuerdo con De Frente (lista 1303), liderado por el director de Imprentas y Publicaciones Oficiales, Gonzalo Reboledo, quien durante la campaña hacia las internas impulsó la precandidatura de Carolina Cosse. Reboledo integrará la lista única al Senado que presentará Fuerza Renovadora, con Bergara a la cabeza y la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, en segundo lugar, aunque no está definido en qué puesto participará y todavía está en negociación la hoja electoral en la cámara baja en Montevideo y el resto del país. A su vez, este lunes también se integró a Fuerza Renovadora el sector Reafirmación Frenteamplista, que participará en las listas del sector de Bergara en ambas cámaras.

El acuerdo se anunció en medio de algunos movimientos políticos en la interna frenteamplista, producto de la ruptura del Frente Liber Seregni (FLS). La alianza entre el Nuevo Espacio (NE) y la Liga Federal Frenteamplista (LFF) –sector que lidera el diputado Darío Pérez– puso al límite la supervivencia del FLS. Luego de las elecciones internas, los grupos del bloque habían decidido salir a concretar alianzas y fortalecerse electoralemente de cara a octubre. No obstante, el acuerdo Michelini- Pérez bastó para que Alianza Progresista (AP, lista 738) diera un paso al costado y decidiera incorporarse al sublema Progresistas, de Bergara.

El destino del bloque dependía de Asamblea Uruguay (AU), el sector liderado por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que debía resolver si se unía al sublema Progresistas o mantenía su acuerdo con el NE. Sin embargo, el miércoles definió que no hará alianzas ni con Bergara ni con Michelini-Pérez y este martes analizará cómo sigue adelante: si integra o crea un sublema con otros sectores o se presenta solo a las elecciones nacionales. Una de las opciones es que concrete un acuerdo con la Vertiente Artiguista, sector liderado por Enrique Rubio, que también se reúne este martes.

Sobre la decisión de AU, Bergara manifestó que no interpretó que el sector de Astori no quiso negociar con él, y recordó que si bien en un momento hubo un acercamiento de AU al espacio Progresistas, “a la luz de las dificultades que se generaron a la interna del FLS, esa conversación inicial dejó de tener sentido”. Para el ex precandidato, lo que ocurrió con el FLS dejó a la vista “claras incompatibilidades” entre los grupos integrantes, y en ese contexto el sublema Progresistas optó por la negociación con AP. Lo ocurrido, a juicio de Bergara, dejaba claro “la imposibilidad de concretar un acuerdo con el NE” y, en ese contexto, AU definió “que no tiene interés en el acuerdo” con el sublema Progresistas. “Evidentemente el interés original [de AU] tenía que ver con si podía pilotear de alguna manera el conflicto en la interna del FLS”, interpretó.

En tanto, en una entrevista con el diario El País, Darío Pérez habló de su acuerdo con el NE y dijo, en relación con la ruptura del FLS: “No me siento culpable. Creo que fui una excusa perfecta, pero me puedo equivocar”. El diputado expresó que quizás “no se encontraba el motivo exacto” para este quiebre. Pérez también dijo que le sorprendió “la distorsión” de lo que ha sido la “conducta política” de la LFF.