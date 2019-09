Encuesta de Opción Consultores para el balotaje: Luis Lacalle Pou obtendría una mayor ventaja sobre Daniel Martínez que Ernesto Talvi

Opción Consultores dio a conocer su último sondeo sobre intención de voto en una segunda vuelta, en el que indica que el frenteamplista Daniel Martínez perdería, sin importar a qué candidato enfrentara.

Según las encuestas de Opción para la primera vuelta, el balotaje del 24 de noviembre será entre Martínez y el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.

Si la segunda vuelta es entre Martínez y Lacalle Pou, este último ganaría con 49% de los votos frente al 41% del frenteamplista, mientras 8% votaría en blanco o anulado y 3% todavía no definió su voto o no quiso revelarlo. Si, en cambio, el escenario enfrenta a Martínez con el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, este ganaría con 47% frente al 40% de Martínez, a la vez que 8% votaría en blanco o anulado y 6% respondió que no sabe o no contesta.

En su encuesta anterior sobre segunda vuelta, en la que incluía únicamente los votos dirigidos a uno u otro candidato, Opción Consultores también mostraba que Martínez sería derrotado, en ese caso ante un 51% de Lacalle Pou y un 48% de Talvi.

Tal como en ese entonces, la ventaja del nacionalista sobre Martínez es superior a la que obtendría el colorado. Al igual que en su anterior encuesta, Opción muestra en el sondeo difundido ayer que si Talvi queda afuera del balotaje 23% de sus votantes respaldarán a Martínez, mientras si es Lacalle Pou el que sale de la disputa, solo 18% pasaría a votar al frenteamplista.

En el caso de Cabildo Abierto, que según Opción Consultores obtendría 12% de los votos en primera vuelta, 62% respaldaría a Lacalle Pou y 18% a Martínez si entre ellos es el balotaje -el restante 20% está indefinido-. En el otro escenario, 15% votaría a Martínez y 64% a Talvi, siendo los indefinidos 21%.

En el caso de los partidos con menor intención de voto la dispersión hacia una segunda vuelta es bastante amplia. En sus conclusiones, Opción señala que “la existencia de un segmento minoritario pero interesante de votantes opositores que se inclinaría por Martínez en un balotaje le permite al FA mantenerse en situación de 'desventaja abierta' en cualquiera de los dos escenarios de balotaje factibles”.

Además, la consultora recuerda: “Que tanto Talvi como Lacalle Pou serían vencedores en un eventual balotaje ante Martínez constituye una novedad respecto a los últimos 20 años de la política uruguaya. Debemos remontarnos a 1999 para encontrar escenarios de balotaje con desventaja para el FA”. En esas elecciones el FA fue derrotado por el PC, que tenía como candidato a Jorge Batlle.