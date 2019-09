El candidato oficialista, Daniel Martínez, presentó este jueves a su equipo de salud. El referente será Miguel Fernández Galeano, ex subsecretario de Salud Pública y actual adjunto a la Presidencia del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Tras la reunión, Fernández Galeano dijo que la salud es uno de los temas más “postergados” en la agenda de la campaña electoral y que el equipo aspira a instalarlo en el debate público.

Uno de los objetivos que se planteó es avanzar en la regulación del sistema de salud. Fernández Galeano evaluó que Uruguay ha hecho un esfuerzo muy grande por “juntar recursos del sistema” en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y ahora el “gran desafío” es controlar que la población acceda a “prestaciones con calidad homogénea”.

En concreto, el equipo se propone ampliar el plan de beneficios del Programa de Atención Integral de Salud e incorporar un plan de salud bucal y de rehabilitación a las prestaciones. Por otra parte, Fernández Galeano destacó que se avanzó mucho “en el modelo de financiamiento” y “gestión”, pero está convencido de que es necesario “seguir avanzando en un modelo de atención que ponga en el centro a la salud y no a la enfermedad”. Para eso, explicó, es necesario continuar priorizando el primer nivel de atención.

Sobre la extensión de la cobertura universal, Fernández Galeano destacó que el Frente Amplio propone incorporar al Fonasa a la población de 18 a 23 años y continuar incluyendo gradualmente a nuevos colectivos. También se pretende impulsar un Plan Nacional de Alimentación Saludable, porque las tasas de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles son “preocupantes”.

El equipo

Además, el equipo de salud está integrado por Daniel Borbonet, pediatra y director del Servicio de Recién Nacidos del Hospital de la Mujer, del Centro Hospitalario Pereira Rossell; Federico Preve, médico e integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU); Pablo Anzalone, licenciado en Ciencias de la Educación y ex director de Salud de la Intendencia de Montevideo; Jaqueline Ponzo, médica y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; Álvaro Danza, médico y jefe del Departamento de Medicina de la Asociación Española; Estela Harispe, licenciada en Enfermería y directora de Redes y Procesos Asistenciales de ASSE; Natalia Argenzio, licenciada en Enfermería y supervisora en la Unidad de Medicina Embriofetal y perinatal del Banco de Previsión Social; Ida Oreggoni, economista y directora del Área Economía de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP); Martín Rebella, médico y ex presidente del SMU; Gabriela Pradere, economista y directora de la División Evaluación y Monitoreo del Personal de Salud del MSP, y Elena Clavell, técnica en Administración de Empresas y ex directora general del Sistema Nacional Integrado de Salud.