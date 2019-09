Ernesto Talvi defendió sus datos sobre desempleo: “La tasa aparenta ser más baja porque entraron 70.000 funcionarios públicos”

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, llamó a una conferencia de prensa este jueves de tarde para profundizar sobre una gráfica que mostró en Twitter el miércoles, en la que sostuvo que “la cifra de desempleo del gobierno es un espejismo”, ya que el dato “real es más alto hoy” que cuando asumió el Frente Amplio [FA] en 2005. “Y la única razón por la que las cifras muestran un desempleo de 9% cuando en realidad es de 13%, es que desde el 2005 el FA agregó 70 mil empleos públicos”, señalaba en el tuit. La gráfica mostraba que la tasa de “desempleo oficial” era de 11,8% en 2005 y 9,1% en la actualidad. En tanto, una línea alternativa, que mostraba el desempleo “excluyendo el aumento de funcionarios públicos”, daba un resultado de 13%, es decir, casi 4% más.

En la conferencia, Talvi dijo que esa cifra que muestra mayor desempleo depura los “70.000 empleos públicos que se crearon durante la gestión del FA”. “O sea que el modelo de reducción de desempleo del FA fue crear empleos públicos que no redundaron en mejores servicios para la población: ni en mejor educación, ni en mejor salud, ni en mejor seguridad. Más grave aun, empleos públicos para los que no hay recursos genuinos y por los que el país se está endeudando para poder sostener de manera artificial”, indicó el candidato. Agregó que por eso con su candidatura va a cambiar la “orientación económica del país, para poner en orden las finanzas del Estado, devolverle rentabilidad y competitividad a la producción nacional y empezar a crear empleos privados genuinos, y bajar de manera genuina y duradera la tasa de desempleo”.

En declaraciones a Radio Sarandí, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, cuestionó los dichos del candidato y aseguró que Talvi “deconstruye el índice de desempleo en función de lo que él precisa”. Según el jerarca, lo que hizo el candidato “es de una inconsistencia técnica que alarma”. “Nunca me hubiera esperado que terminara en un descalabro de lo técnico, porque tomar los índices de a pedazos en función de lo que me convenga no es nada prolijo técnicamente”, agregó. “Hay que haber ido a Harvard para terminar modificando a su antojo las cifras”, remató el jerarca.

Consultado por estas declaraciones, Talvi dijo que “la realidad de las estadísticas a veces esconde cosas que son invisibles a los ojos”. “El rol de los que estamos en la economía como ciencia es de tratar de descubrir detrás de lo que es obvio lo que no lo es. Aquí no hay magia, aquí estamos diciendo que la tasa de desempleo aparenta ser más baja porque entraron 70.000 funcionarios, que no tenemos los recursos para financiar, y, por ende, estamos sosteniendo artificialmente a punta de endeudamiento”, insistió.