Ernesto Talvi: el debate entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez “está flechando la cancha en favor de dos candidatos”

Los medios de comunicación son “socios” de una “proscripción” del Partido Colorado (PC), aseguró hoy el candidato de esa formación, Ernesto Talvi, en una conferencia de prensa en la que protestó por la realización del debate entre los candidatos del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. “Es injusto, es inaceptable, es malsano para nuestra democracia. Es una grave injusticia”, sostuvo, que el PC haya sido excluido.

Ahora, los otros candidatos “niegan que el debate esté abierto a los demás candidatos”, pero los medios “no pueden ser socios, así sea de forma involuntaria, de proscribir a los demás”, agregó, porque el encuentro del 1 de octubre “no es un debate, no es una transmisión, no es un hecho periodístico: se lo trata como si fuera un acontecimiento histórico” y, de llevarse adelante solo entre dos, “se habrá generado una ventaja injustificable a solo dos de los candidatos”. “Es conveniente para ellos [en referencia a los candidatos] porque polariza la elección. Están simulando que no existimos”, lamentó.

“Los canales cumplen una función pública y por lo tanto tienen la responsabilidad de asegurar el fair play en nuestra democracia”, afirmó el colorado. “Se está flechando la cancha en favor de dos candidatos y se deja afuera de la foto a candidatos que estamos en alta estima de la población. Cuatro o cinco atriles, no dos. O estamos los que tenemos que estar, o ninguno”, subrayó.