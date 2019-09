Ernesto Talvi: El MPP y el PCU “tienen una visión de la sociedad que no coincide ni con la del presidente Vázquez ni con la de Astori”

Luego de varios días con poca exposición pública, el candidato del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, participó en un cóctel organizado por el sector Batllistas, liderado por el ex presidente Julio María Sanguinetti, en el hotel Radisson. Antes del evento, el candidato habló sobre varios temas en rueda de prensa. Detalló que lo que lo alejó de los actos y recorridas es una “contractura” que le “apretó un nervio” y le produjo una “neuropatía muy dolorosa”. “Pero no tiene absolutamente ninguna importancia. Es cuestión de tiempo, se tiene que desinflamar el nervio. Yo ya estoy trabajando a full. La semana que viene ya retomamos la campaña normalmente”, indicó.

En cuanto a las 14 medidas que anunció el lunes el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, para incentivar la actividad económica, Talvi dijo que son “cataplasmas que no dimensionan el problema serio que está teniendo el país desde el punto de vista productivo”. “Hay una falta de rentabilidad y competitividad que tiene a las empresas contra las cuerdas, cerrando, achicándose, cesando trabajadores. Hubo 60.000 empleos perdidos en cinco años, cuando Uruguay tiene que crear entre 10.000 y 12.000 por año para mantener la tasa de desempleo constante”, dijo Talvi, y sentenció que las medidas de Astori son “dispersas” y “van a tener muy poco impacto”.

A propósito de Astori, el ministro confirmó en Océano FM que aceptó debatir con Talvi, y sólo queda discutir posibles fechas. “Seguramente lo haremos en los próximos días. Lo que se ha intercambiado es la voluntad de hacerlo. No le voy a poner fecha porque no la tengo, pero seguramente en poco tiempo más estaremos viendo detalles al respecto”, dijo Astori. Talvi subrayó que mantiene su voluntad de debatir y volvió a decir que si bien Astori no es candidato, “le sobra estatura presidencial”, por lo tanto, cree que “puede llegar a ser un debate enormemente enriquecedor para la ciudadanía”.

El candidato también fue consultado por la denuncia que hizo el PC ante la Corte Electoral para que la lista del diputado Fernando Amado “no utilice más” la imagen de José Batlle y Ordóñez. Talvi señaló que la figura del caudillo colorado lleva asociados “un pensamiento, valores y actitudes” que el PC reivindica y “nadie tiene impedida la posibilidad de revindicar”. “Ahora, revindicar implica tener el compromiso con los valores básicos del batllismo: un movimiento liberal, progresista, internacionalista y humanista, que en el Frente Amplio [FA] puede tener algunos representantes, pero otros, por ejemplo aquellos que sostienen que Venezuela y Cuba son básicamente formas alternativas de organizar la vida democrática, tendrían muchísima dificultad para autodefinirse como batllistas”, sostuvo.

Por último, Talvi fue consultado por uno de sus últimos comentarios en Twitter, en los que señaló que no va “a fracasar” como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, entre otras cosas, porque la coalición que formará con los partidos de oposición “no va a ser manejada por el [Movimiento de Participación Popular] MPP y el Partido Comunista [PCU]”. Talvi explicó que se refería a que esos sectores “jugaron un rol similar a las minorías parlamentarias” que tenía el presidente argentino. “Macri no tenía mayorías parlamentarias para hacer buena parte de lo que probablemente se hubiera propuesto a hacer. No tenía poder político para llevarlo adelante. Además, erraron en el diagnóstico, pero ese es otro tema. El FA tiene mayorías parlamentarias pero que se cobran caro, porque el MPP y el PCU tienen una visión de la sociedad que no coincide ni con la del presidente [Tabaré] Vázquez ni con la de Astori. En los hechos, la socialdemocracia adentro del FA está en minoría”, finalizó.