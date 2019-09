Ernesto Talvi le respondió a Luis Lacalle Pou: “En esta etapa estamos en competencia”

El candidato a la presidencia del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, se pronunció acerca de las declaraciones del candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, quien dijo que “es momento de comenzar a trabajar en el gobierno de coalición”.

Talvi dijo que está “para empujar los cambios impostergables que el país precisa”, gane o no las elecciones. “Si no nos toca, para nosotros no es un drama, vamos a empujar desde donde nos toque por los cambios que el país precisa”, agregó.

Específicamente sobre la frase de Lacalle Pou, el colorado recordó que “desde el día que nació Ciudadanos” él está hablando de formar una coalición con un “proyecto de país” que reemplace al Frente Amplio. “Vamos a procurar construir otra coalición con el PN, con el Partido Independiente y con quienes, en última instancia, comulguen con el proyecto de país que tenemos por delante”, añadió.

“Pero en esta etapa estamos en competencia”, precisó el candidato. “Estamos compitiendo con el PN por el liderazgo de esa coalición, somos partidos distintos con trayectorias, historias, programas, elencos y liderazgos distintos”, y será la gente la que “tendrá que decidir quién quiere que lidere ese proyecto”.

Al ser consultado sobre por qué dijo que Lacalle Pou no lo representa, Talvi dijo que su forma de liderazgo “es distinta” y que mientras el candidato del PN propone “un gobierno para evolucionar”, él impulsa uno “profundamente transformador”.