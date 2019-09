Ernesto Talvi dijo ayer que las cifras de desempleo que maneja el gobierno son “artificiales”, ya que si se sacan los 70.000 empleados públicos que ingresaron al Estado y no redundaron en una mejora de los servicios, la cifra de personas que están sin trabajo es mucho mayor. El candidato colorado prometió que si llega al gobierno va a hacer que baje el desempleo “en forma completamente racional, objetiva, y con evidencias claras a la vista”. “Yo mostré una gráfica que ilustraba el crecimiento del desempleo usando una rayita que en los últimos años iba para arriba. Si soy electo presidente voy a remangarme la camisa, borrar esa rayita ascendente con una goma y dibujar una rayita nueva que vaya para abajo”, declaró Talvi.

El candidato explicó que elabora sus cálculos de desempleo utilizando un método que proviene de Estados Unidos, aunque no de la universidad en la que estudió. “Se llama el método Homero Simpson, y es utilizado por muchos mandatarios alrededor del mundo, como Donald Trump y Jair Bolsonaro. Consiste en no complicarse mucho la vida y, en lugar de eso, hacer planteamientos simples y que se ajusten no tanto a la realidad sino a lo que uno quiere demostrar”, detalló.

Talvi destacó que este método “no sólo sirve para bajar el desempleo, sino que también es útil para hacer que suban las exportaciones, el consumo y el Producto Interno Bruto, y que bajen las rapiñas, el déficit fiscal y hasta el calentamiento global”. “Es algo realmente formidable”, sentenció.