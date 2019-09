Guido Manini Ríos dijo que el fiscal Morosoli está “mandatado” a avanzar en su contra

El candidato a la presidencia por Cabildo Abierto (CA) y ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, dijo que el fiscal de Flagrancia de 13º Turno, Rodrigo Morosoli, está “mandatado para hacer lo que está haciendo”.

Morosoli resolvió archivar las causas que investigaban el accionar de los funcionarios del gobierno tras las declaraciones de José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor del Ejército, en las que admitió haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro. En cambio, el fiscal solicitó una audiencia para imputar a Manini Ríos por omitir denunciar delitos en su repartición.

“Hasta que no tenga claro qué fue la resolución, no puedo opinar”, dijo el candidato a Radio Uruguay. “Yo hice lo que debía hacer, lo tengo bien claro, las responsabilidades están a otro nivel, si se quiere eludir eso es otro problema, pero no quiero hablar en este momento”, declaró.

En tanto, el candidato a la vicepresidencia por CA, Guillermo Domenech, aseguró a la diaria que se trata de “frustrar” la candidatura de Manini. “Eso es evidente”, agregó. “Se pretende una injerencia judicial en un asunto político”, consideró. A pesar de que la resolución se conoció el martes, dijo que el asunto todavía no fue discutirlo a nivel partidario.