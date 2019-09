Guido Manini Ríos prefiere debatir con Daniel Martínez o Ernesto Talvi antes que con Pablo Mieres

El candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dejó en claro que debatir con su par del Partido Independiente, Pablo Mieres, no es una prioridad en esta campaña electoral. “Hasta hace unas semanas, para el senador Mieres éramos un peligro para la democracia y ahora resulta que quiere debatir. Yo quiero debatir con [Daniel] Martínez y [Ernesto] Talvi, luego lo consideraremos a él”, dijo Manini Ríos en declaraciones al programa Fuentes confiables, de Radio Universal.

El 31 de agosto, Mieres había dicho que quería debatir con Manini Ríos porque tiene “enormes diferencias” entre su partido y el liderado por el ex comandante en jefe del Ejército. Ahora, el senador del Partido Independiente aseguró a la diaria que Manini Ríos “está rehuyendo al debate o no tendrá argumentos para contestar los planteos que yo he hecho públicamente”. Según Mieres, el candidato de Cabildo Abierto “usó su cargo como comandante en jefe del Ejército para preparar su carrera política, violando normas y actuando de manera ostensible en asuntos políticos, como la discusión de la Caja Militar, o cuestionando al Poder Judicial por el juzgamiento de militares por delitos de lesa humanidad”. “Seguramente no sepa qué decir sobre estos temas, o sobre los camaradas de su partido que tienen acusaciones referidas a la dictadura”, finalizó.