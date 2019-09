Guido Manini Ríos sobre propuestas de seguridad de Martínez: “¿Se están burlando de los uruguayos?”

“Quienes, en cierta forma, van a ser los abanderados de Cabildo Abierto [CA] y van a llevar nuestro mensaje de esperanza a todos los rincones del departamento y a todos los ciudadanos”. Así presentó el candidato Guido Manini Ríos, ayer de noche en la sede central de su partido (ubicada en Constituyente y Jackson), a las personas que encabezarán la cinco listas de CA para la Cámara de Diputados en Montevideo: Elsa Capillera (agrupación Purificación), Silvana Pérez (lista 18200), Martín Sodano (lista 31820), capitán de Navío –así lo presentó Manini– Yamandú Flangini (agrupación Pedro Campbell) y Eduardo Lust (Movimiento Cruzada Oriental). Cada uno de los candidatos dio un breve discurso. Pérez, por ejemplo, subrayó la necesidad de cambiar “muchas cosas”, entre ellas, la “pérdida de valores”, como “la falta de respeto al anciano, a los padres y a la autoridad”.

Por su parte, Flangini también hizo énfasis en que hay que recuperar “los valores que siempre tuvo Uruguay”, que fueron “los que siguieron el ideario artiguista”. “Los orientales siempre fuimos gente derecha, honesta y que cuidó su terruño. Por eso tenemos que empezar a despejar ideologías que nos han transmitido, erróneamente, conceptos que ni siquiera creo que los entiendan. Acá no hay derechos humanos si no somos primero humanos, sin dar a ese tipo de derecho una ideología especial: somos todos iguales, de la misma patria, y como tales tenemos que actuar”, subrayó.

Manini Ríos finalizó el acto destacando que la realidad de CA ya es “innegable” y “día a día” se constata su “crecimiento”, con adherentes que se suman desde distintas tiendas políticas. “Nosotros percibimos ese crecimiento y también lo perciben todos los actores del escenario político. Vemos como día a día se incrementa la virulencia con la que se trata a CA y a sus integrantes. Gente inescrupulosa que tergiversa, inventa y miente. Nos han puesto toda las etiquetas posibles, desde nazis hasta del [Movimiento de Participación Popular] MPP, pasando por toda la gama intermedia, para tratar de cambiar nuestra esencia y mostrar a CA como lo que no es”, señaló.

Luego, sin nombrarlos explícitamente, criticó al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y a su asesor en seguridad, Gustavo Leal, por las 12 medidas para mejorar la seguridad y convivencia que aplicarán en caso de ganar las elecciones, y que fueron presentadas el jueves. “¿Por qué no empiezan mañana?”, preguntó Manini, y agregó: “De acá al 1º de marzo, estadísticamente, tal vez va a haber 200 uruguayos más asesinados. ¿Eso no indigna a nadie? ¿Van a esperar al 1º de marzo para hacer lo que no hicieron durante 15 años? ¿Se están burlando de los uruguayos? ¿Qué están esperando para hacer los cambios que tienen que hacer?”, preguntó. Por último, dijo que CA se presenta para la elección de octubre como una “opción de cambio verdadero” y con la expectativa de llegar al balotaje. “Aunque quieran dejarnos en un segundo plano, inventando ridículas versiones de que tenemos pactado un ministerio con no sé quién, no, señores, los ministerios los vamos a ofrecer nosotros desde el gobierno”, subrayó, y el público explotó en aplausos.