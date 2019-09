Jorge Larrañaga lanzó su campaña para reformar la Constitución: “Qué me importa si no quieren ensobrar"

“Me preguntan quién ensobra y quién no ensobra, si el Partido Nacional ensobra o si tal sector lo hace [...] Y ¿saben qué? ¿A mí qué me importa si no quieren ensobrar? Si no quieren apoyar que no apoyen [...] la reforma va a salir igual [...] La gente es más importante que todos los dirigentes políticos juntos”, dijo ayer el actual senador y líder de Alianza Nacional (AN) Jorge Larrañaga en el lanzamiento oficial de la papeleta por el Sí a la reforma constitucional Vivir sin Miedo, que él promueve.

En su vehemente discurso, Larrañaga criticó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que ayer emitió una declaración en la que asegura que la reforma “implica retroceder en el rol del Estado como garante de los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución, y por el derecho internacional”. “La introducción de políticas de seguridad que han demostrado su inoperancia e impacto negativo en el aumento de la violencia y la criminalidad, tanto en el pasado y presente de nuestro país como en la región”, dice el documento.

“Nos hemos visto enfrentados a muchas cosas. No pensé que pudiéramos desatar tantas energías en nuestra contra, hoy [por ayer] la INDDHH emitió un nuevo pronunciamiento en contra de la reforma”, sostuvo Larrañaga, que sostuvo que el organismo responde a “intereses partidistas”. El nacionalista criticó también a la Universidad de la República, que ayer se pronunció en contra de la reforma. “La sagrada casa de estudios, la universidad de los uruguayos [...] fue tomada por asalto por personal”, expresó.

El senador arremetió contra el ministro del Interior, Eduardo Bonomi: “450.000 veces pidió la cédula. ¡Felicitaciones, Bonomi! Ahora, se te escapó por ahí [Rocco] Morabito por la Jefatura de Policía, y pasaron cinco toneladas de droga por el Puerto de Montevideo, y ahora resulta que contesta a nuestro candidato [Luis Lacalle Pou] con sorna”, ironizó el ex precandidato.

Larrañaga reiteró que el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, no va a cumplir con sus 12 propuestas en seguridad y convivencia, porque “prometen que van a hacer en cinco años lo que no hicieron en 15”.

Luego explicó que la reforma “no es milagrosa”, ya que, por supuesto, “un pizarrón es más revolucionario que un fusil y una lanza”, pero sostuvo que “el país necesita imperiosamente estos cambios”.

Sobre la campaña contra la reforma, dijo que es “una cortina de humo” en la que se quiere afirmar que las medidas propuestas son “las responsables del miedo”, cuando en verdad “los socios del miedo son los delincuentes y aquellos que, pudiendo combatirlo, no lo hacen”. También pidió que no le tomen “el pelo a la gente” al decir que se va a militarizar a la Policía con 2.000 efectivos militares cuando “hay 23.000 policías”.

Mirando hacia el pasado, el candidato aseguró que “hace mucho tiempo vivíamos en paz; teníamos problemas, pero vivíamos en paz: podíamos dejar las bicicletas tiradas en las calles que no pasaba nada [...] y todo esto un día empezó a cambiar”, aunque dijo que no le pondría “temporalidad al desbarranque de toda la sociedad”.

Por su parte, el diputado de AN Pablo Abdala dijo que el “binomio Bonomi-[Gustavo] Leal nos ha dejado un panorama desolador” y que para constatarlo “basta con remitirse a los registros estadísticos” de los delitos. “Tenemos un gobierno desertor, que no cumple con los mandatos constitucionales y, sin embargo, tiró la toalla y está haciendo señas para terminar”.

En tanto, el diputado Jorge Gandini aseguró que “no se puede salir a la calle” porque hay “400 asesinados, 30.000 rapiñas por año, vecinos robados por violencia y 140.000 robos”. “En el interior las casas están llenas de rejas, cuando antes dejaban las puertas abiertas. Que vengan a debatir”, reclamó.