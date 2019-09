José Mujica: “Me juego a que hay gente de los partidos tradicionales que en segunda vuelta vota distinto”

Este miércoles, Compromiso Frenteamplista (lista 711) lanzó la lista que presentará a la Cámara de Senadores y de Representantes en Montevideo de cara a las elecciones nacionales. El diputado Saúl Aristimuño encabezará la lista al Senado, y el segundo lugar lo ocupará la dirigente de Colonia Norma Moreira. En tanto, el diputado Felipe Carballo encabezará la lista a la cámara baja.

El ex presidente José Mujica participó en el lanzamiento y fue el primero en tomar la palabra. En una intervención breve felicitó a los integrantes de la lista 711 por haber logrado la “ímproba” tarea de confeccionar una lista. Luego, habló unos minutos con la prensa sobre las repercusiones que desató el próximo debate entre los candidatos a la presidencia Daniel Martínez (FA) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional). Mujica dijo que no “cree en los debates” y consideró que se da mucha importancia al “personaje individual, como si fuera a cambiar la historia”, pero “un país no lo administra un tipo, aunque sea un fenómeno” necesita un partido y una estructura colectiva. Además, consideró que el debate no “define la elección”. “Me juego que hay gente de los partidos tradicionales que en la segunda vuelta vota distinto”, agregó.

“Estamos presentando nuestra lista, que nos ha representado en más de una elección y nuevamente, a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, está aquí presente”, manifestó Raúl Sendic a su turno. “Esto muestra nuestra fortaleza”; añadió. El ex vicepresidente planteó que las próximas elecciones nacionales se definen en un “mundo cada vez más injusto, donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres” y ese escenario “lo único que vaticina de acuerdo a la experiencia de América Latina” es “que todas las conquistas sociales, todos los avances del movimiento popular, las mejoras, las políticas de igualdad y de equidad, quedaron atrás”. Comentó que en sus discursos la derecha en nuestro país “ataca” al Estado, funcionarios públicos y empresas estatales, porque es el “escudo de los más humildes” y “si llegan al gobierno van a ir desarmando de a poco ese escudo”. “Hablan de seguridad, quieren el Ejército en las calles, hablan de las políticas sociales; les molestan los Consejos de Salarios y sindicatos”, añadió.

El ex vicepresidente sostuvo que cuando el FA llegó al gobierno había “38% de pobreza, casi 900.000 pobres”, que disminuyó a “8 o 9%”. Pero, mientras había esa cantidad de pobres, “un pequeño grupo de amigos de los gobernantes que se robaban los bancos y se llevaban 1.500 millones de dólares y todos tuvimos que hacer frente a esa deuda”. “Parece que los problemas en la gestión pública fueran de los gobiernos del FA”, ironizó. “Con la vista gorda del ministro de Economía argentino [Roberto Lavagna] y el presidente de la República [Jorge Batlle], un grupo de facinerosos se llevaron esa plata y vino un avión con el dinero. Esa deuda la pagó Uruguay después, durante el primer gobierno del FA”, planteó el líder del sector. “El otro día escuché hablar al candidato del Partido Colorado [Ernesto Talvi] de los Sendic y las Cosses. Le recuerdo que antes existieron varios gestores de su propio partido en las empresas públicas que hicieron verdaderos desbarajustes”, sostuvo.

El proceso

El Plenario Nacional del FA inhabilitó a Sendic en diciembre del año pasado “por un período de 17 meses [hasta mayo de 2020]” hasta “el cierre del proceso electoral”. El vicepresidente acató la decisión del órgano de la coalición, pero desde el primer momento –e incluso antes– afirmó que continuaría haciendo campaña electoral y así lo hizo. El ex presidente de ANCAP participó en varios actos de cara a las elecciones internas del 30 de junio, en las que su lista obtuvo 6.511 votos. A pesar de la gran diferencia de votos en relación con la elección interna de 2014 –cuando la 711 había sido la lista más votada, con 63.676 votos–, los dirigentes del sector evaluaron los resultados como “positivos” y comenzaron a delinear sus alianzas políticas hacia octubre. De cara a las elecciones nacionales, el sector de Sendic estableció un acuerdo técnico a nivel nacional con el Movimiento de Participación Popular (MPP). Es el único sector con el que han concretado un acuerdo. Consiste en la presentación de la lista 711609 en Rivera, “vota el Senado del [ex presidente José] Pepe Mujica” y a nivel departamental Aristimuño encabezará la lista, explicó Carballo a la diaria. En el resto del país presentarán su propia lista.

Sobre la decisión de no acompañar el acuerdo político de las listas que impulsaron las precandidaturas de Carolina Cosse y Óscar Andrade hacia las internas, Carballo dijo a la diaria que “no se pudo avanzar en la relación [con Andrade] para las elecciones nacionales”. “Cada uno de los sectores allí pretenden tener su mayor representación parlamentaria y a veces no es sencillo alcanzar determinados acuerdos”, manifestó. De todas formas, descartó que se haya decidido prescindir de acompañar el acuerdo por una cuestión personal entre Sendic y Cosse, que fue una de las figuras del partido que señaló que Sendic “debería dar un paso al costado de la campaña”. “Ese acuerdo fue una decisión política del Partido Comunista” y “es más, Sendic no participó en decisiones de ningún tipo de acuerdo con nadie”, dijo el diputado.