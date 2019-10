José Mujica: “No le doy ninguna importancia al debate, voy a contrapelo”

El ex presidente José Mujica, presente en la inauguración de una sede de la Universidad Tecnológica en San José, se refirió al debate que celebrarán mañana el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.

“Personalmente, no le doy ninguna importancia al debate, voy a contrapelo de todo”, dijo antes de opinar que es “un buen circo” en un “mundo muy marquetinero y de imagen”.

Mujica se preguntó si las declaraciones de los candidatos en el debate serán una garantía de lo que harán si llegan al gobierno, y agregó: “Yo conocí tipos con los que no se puede discutir […] pero eso no tiene que ver ni con el corazón que tienen ni con la eficiencia que pueden tener para gobernar”.

“No le doy la importancia que le dan, nada más”, dijo cuando se le preguntó nuevamente por este tema. En términos más específicos, señaló que lo que ha leído “de la gente que se ha dedicado a analizar esto” es que “los debates en general no definen” respaldos, sino rechazos. Por último, consideró que “sería mejor hacer un examen, un cuestionario” para saber qué sabe cada candidato.

La población y el debate

También en la previa del debate, Equipos Consultores presentó en Subrayado una encuesta que revela que 30% de la población no escuchó hablar sobre el encuentro ni tiene una idea clara de lo que sucederá, mientras 43% escuchó hablar y tiene idea y 26% no escuchó hablar pero sí tiene una idea. Entre los indecisos, crece a 42% el porcentaje de personas que no escucharon hablar sobre el debate.

A su vez, 58% considera que el debate no influirá nada en su voto.