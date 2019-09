José Mujica: “Siento angustia de no poder convencer a la sociedad en la que vivo”

El Bar De Vida queda en la esquina de Agraciada y Ángel Salvo, en Paso Molino. Pasaban las 19.00 de ayer y se alborotó el avispero cuando llegó el ex presidente José Mujica junto al diputado Alejandro Sánchez. Mujica se acodó a la barra, pidió un coñac y empezó a conversar con los parroquianos que se le acercaban, de a uno, respetando los turnos. “¿No querés una silla, Pepe?”, le preguntó una señora cuando Mujica se paró frente a una mesa para empezar su discurso. Rechazó el ofrecimiento con amabilidad y recordó que el Bar De Vida era un boliche “emblemático” de su juventud, de cuando había boliches “por todos lados”, que eran “el primer sindicato”, y llamó a escuchar el viejo tango de Enrique Santos Discépolo, “Cafetín de Buenos Aires”. “Nos empezábamos a hacer hombres en el boliche, es parte de nuestra cultura. Hoy es un recuerdo, las nuevas generaciones están en otra, están para el Twitter. Yo no critico nada, pero quiero transmitir la religiosidad que tenían estos templos”, sostuvo. Luego citó al Martín Fierro y dijo: “Nunca se achican los males, van poco a poco creciendo”.

Mujica dijo que le “duele” el “egoísmo” de la sociedad, porque “estamos mucho más ricos que antes” pero no miramos a los “gurises que no tienen agua ni luz”, y es ahí donde “el Uruguay crece más”, porque las mujeres tienen “cuatro o cinco hijos”. “¿Por qué las mujeres jóvenes tienen hijos? Eso no lo investigan los sociólogos. Porque una gurisa de 14 o 15 años cuando pare un hijo es una madre, tiene otra categoría y autoestima. Tenemos que entender eso, y Uruguay crece ahí, no en las clases medias”, señaló. Agregó que a esas madres jóvenes hay que atenderlas “por lo que viene después”, ya que “es muy distinto un gurí bien nutrido”. “Me siento derrotado, siento angustia de no poder convencer a la sociedad en la que vivo. Esas mujeres jamás van a poder hacer una vivienda que tenga agua, electricidad y que no se llueva. Nos conviene ayudarlas, que no es regalar la plata sino cultivar futuro; por eso voy a ir de vuelta al Parlamento, a pelear por esto, porque tenemos que ser revolucionarios”, dijo, y se ganó varios aplausos, incluido el de la señora que le había ofrecido una silla, que se puso de pie.

Luego, el ex presidente se refirió a los economistas, que hablan “con lenguaje raro” y hacen énfasis en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Subrayó que a él le preocupa “si la gente vive feliz o no vive feliz”, ya que “no alcanza con el PIB”. “Si nos vamos a pasar toda la vida pagando cuentas y corriendo la felicidad de atrás, la quedamos. No hago apología de la pobreza sino de que todo el mundo tiene que laburar, y el que no labura está viviendo de garrón. Hay que laburar con ganas, pero hay que dejarse un cacho de la vida para los afectos. A mí me queda poco rollo, pero voy a ir al Parlamento para decir estas cosas, y otras”, señaló.

Más adelante, Mujica se refirió a los recientes dichos del candidato de Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que generaron polémica. El lunes, en una actividad organizada por el Comité Central Israelita del Uruguay, el candidato blanco dijo que es “esencial y sano” para las democracias “la alternancia en el poder”, y que “lo otro es dictadura”. Mujica subrayó que el Partido Colorado gobernó “90 años al hilo”, y que en la década de 1950 “ganó todas las intendencias” y el gobierno nacional, pero “cinco años después se fue al carajo, perdió todo y le quedó la Intendencia de Artigas”, porque los precios internacionales de la carne y de la lana “se habían derrumbado”, pero luego Europa se recuperó.

Por último, Mujica dijo que él sabe que el Frente Amplio (FA) “no es perfecto” porque es “una construcción humana”, pero “hay cosas que no son casuales”. “Tuvo que venir el FA para acordarse de que las sirvientas tienen derecho a jubilarse y para acordarse de que los peones rurales, que son más de 100.000, existen, y hay que reconocerles las ocho horas”, finalizó.