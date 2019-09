Julio María Sanguinetti: Gustavo Leal “habla muy bien” pero es “parte del fracaso” del ministerio de Bonomi

La lista 2000, del Partido Colorado, hizo un acto ayer de noche, en un local ubicado en Bulevar España y Sarmiento, que contó con la presencia del ex presidente Julio María Sanguinetti y del candidato a vicepresidente, Robert Silva. El discurso de Sanguinetti estuvo marcado por una fuerte crítica a la situación de inseguridad del país. Pero antes volvió a insistir con el gobierno de coalición, y dijo que si bien el tema “va y viene” en la agenda, es “imprescindible” que “todos los partidos de la oposición” hoy sumen en “cuatro o cinco puntos esenciales” una unidad de propósitos. “No podemos llegar al 1º de marzo a discutir qué es lo que vamos a hacer. Eso es fundamental en temas esenciales, como la educación, la inserción internacional del país y el desarrollo de la industria forestal, y tenemos que hablar del tema de la seguridad, en el que también tenemos que lograr unidad, porque todavía no hay una unidad muy clara en la oposición y tiene que haberla”, subrayó el ex presidente.

Agregó que la oposición se debe enfocar en el tema de la seguridad, más allá de que hoy el Frente Amplio (FA) se lanza “a tratar de desacreditar a los candidatos rivales”, con el “viejo estilo” de esa fuerza política. Les recordó a “los más jóvenes” que así fue como “creció el FA”: “Despreciando, deleznando, difamando y tratando de herir a todos aquellos a los que se enfrentaba. Y hoy, en la desesperación de ver que se les mueve el piso, vuelven a la descalificación, a la que no nos van arrastrar porque lo nuestro son ideas, principios y valores”, dijo.

Sanguinetti sostuvo que el tema de la seguridad sigue siendo la prioridad, y subrayó la situación “paradójica” y “absurda” del candidato del FA, Daniel Martínez, que recorre los barrios “hablando de inseguridad como si no estuviera en el gobierno”. Además, destacó que lo acompaña “un técnico, un sociólogo, un hombre inteligente, que habla muy bien” –en referencia a Gustavo Leal, vocero en seguridad de Martínez– pero que está “hace siete años acompañando a [Eduardo] Bonomi y que no es parte del éxito, sino del fracaso del Ministerio” del Interior.

“Cuando uno lee el programa de seguridad del FA, se asombra, porque llegan a decir las cosas más fantásticas, como que hay que eliminar para siempre los abusos policiales cometidos contra los jóvenes por el solo hecho de ser jóvenes. Hace 15 años que están [en el gobierno], ¿ahora hay que eliminar los abusos policiales?, que yo no sé si existen o no, pero lo ponen en una suerte de programa, todo en un terreno en el que no aparece la solución ni el camino”, finalizó el ex presidente.

Por su parte, Silva fue el encargado de cerrar el acto, y lo hizo reivindicando el batllismo. “Nosotros, los batllistas, que somos esencialmente humanistas, vamos por la justicia social, que tiene una abanderada que es la que la hace posible: la educación pública, por la que hemos trabajado y defendido siempre. Que no vengan a decirnos que con nosotros peligran las políticas sociales, porque de nosotros, los batllistas, aprendieron lo que son las políticas sociales”, dijo, ganándose así una de las tantas oleadas de aplausos de la noche. Por último, sostuvo que hay que atender la “terrible exclusión social que existe en los contextos más vulnerables”. “Si no saben leer, si no tienen comprensión lectora y no saben escribir, es imposible que puedan incluirse, no sólo en el marco propio de la lectura sino en la vida, porque no tienen una herramienta básica”, concluyó.