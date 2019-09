La discusión de la seguridad en el programa del PC: Batllistas marcó “matices” y el sector de Ernesto Talvi aceptó las propuestas

Mientras el Partido Nacional presentó su programa único hace un mes y medio, el Partido Colorado (PC) en estas horas lo está “terminando de diagramar”, muy cerca del límite legal. El artículo 15 de la Ley de Partidos Políticos (18.485) establece que “los candidatos presidenciales resultantes de las elecciones internas o de las convenciones correspondientes deberán presentar ante la Corte Electoral, al menos 30 días antes de la fecha establecida para la elección nacional, el programa de gobierno o plataforma electoral con el que se presentan ante la ciudadanía”. Es decir, el límite es mañana a las 24.00.

El domingo y el lunes todavía estaban en idas y vueltas entre Batllistas –el sector liderado por Julio María Sanguinetti– y Ciudadanos –liderado por el candidato Ernesto Talvi–, conversando sobre los agregados al programa. El tema de la seguridad es el que más diferencias marcó entre ambos sectores, al menos públicamente, como se demostró hace pocos días, cuando Guillermo Maciel, quien fue asesor en seguridad del ex candidato y actual senador colorado Pedro Bordaberry, se fue de Ballistas y se incorporó al equipo del nacionalista Luis Lacalle Pou, por diferencias con los asesores de seguridad de Talvi, Diego Sanjurjo y Andrés Ojeda.

El ex vicepresidente y ex ministro del Interior Luis Hierro López, de Batllistas, fue el encargado de coordinar las propuestas de seguridad de su sector. Dijo a la diaria que en estos últimos días recibieron un documento con las “modificaciones que acepta Ciudadanos a partir de lo que propuso Batllistas”. Señaló que en el capítulo de seguridad efectivamente se incorporaron modificaciones propuestas por su sector, y que “prácticamente todo fue aceptado”. De todas formas, Hierro les restó importancia a las modificaciones, ya que “no son cosas fundamentales, sino matices de forma”, y no quiso revelar “conversaciones políticas sobre un programa”.

Según supo la diaria por fuentes del sector de Sanguinetti, en Batllistas reina el descontento con las manifestaciones públicas de los asesores de seguridad de Talvi, en particular con Sanjurjo. Un dirigente sanguinettista subrayó que es “claro que no hay sinfonía con su discurso”, que se ha mostrado “progresista”, y eso en “términos políticos y de comunicación es un error”. Para el dirigente de Batllistas, el PC debe tener una propuesta efectiva a corto plazo en el tema de la seguridad, para no “confundir” y que no se alimente “la fuga de votos hacia la derecha”, lo que “electoralmente es gravísimo”. En el sector de Sanguinetti merodea la idea de que el discurso de Sanjurjo es un tanto “naíf”, y eso logra “una fuga” de votos hacia Cabildo Abierto, el partido del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos.