La oposición cuestiona medidas de seguridad anunciadas por el FA y centra sus críticas en Gustavo Leal

Las 12 medidas en seguridad y convivencia presentadas el jueves por el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, fueron criticadas por varios referentes de los partidos de la oposición en los últimos días. El sábado, en una recorrida por el departamento de Colonia, el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, dijo que le sorprendieron las ideas porque parecían más las de un candidato opositor que las de un oficialista. “Entre otras cosas, habla de [algo] en lo que insiste el PN desde hace mucho tiempo, que es fortalecer las comisarías, las seccionales, en donde el Ministerio [del Interior] ha borrado la acción y [...] ha despersonalizado la relación con los agentes policiales. Bienvenida la idea, pero, si no lo hicieron en 15 años, que no me vengan en campaña electoral a decir esas cosas. Que se pongan de acuerdo, porque en campaña no vale cualquier cosa”, dijo en una recorrida por el departamento de Colonia.

Pero no sólo las propuestas fueron cuestionadas. El rol del asesor de Martínez en temas de seguridad, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, también fue puesto en tela de juicio. El senador del PN e impulsor de la reforma constitucional Vivir sin Miedo, Jorge Larrañaga, dijo ayer a Telemundo: “No han sabido enfrentar a la delincuencia, porque han tenido prejuicios ideológicos [...] recursos no les han faltado, equipamiento tampoco, y sin embargo vemos que hoy el asesor de Martínez es Leal. Leal es [Eduardo] Bonomi, y Bonomi es inseguridad”.

Además, en un artículo de opinión divulgado el sábado, Larrañaga dijo que “Martínez no ha podido ordenar la recolección de basura y hasta tuvo que recurrir a militares cuando tuvo conflicto con ADEOM [Asociación de Empleados y Obreros Municipales], y promete poco menos que rehacer los barrios, los mismos barrios que desatendieron él y todos los gobiernos del Frente”. Según el senador, “ni los opositores más acérrimos habríamos podido detallar con tanta precisión el fracaso del FA como lo hace el relatorio de medidas que proponen el candidato oficialista y su equipo. Todo lo que propone supone la confesión explícita de lo que no han hecho, del mal rumbo que tienen en materia de seguridad; es el relato de un estrepitoso fracaso”.

Otro candidato que criticó a Leal fue el de Cabildo Abierto, el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos. En declaraciones recogidas por el diario El País, dijo que parece que el asesor de Martínez “nos está tomando el pelo”, porque dice que “a partir de marzo del año que viene van a ejercer la autoridad y respaldar a la Policía [...] Están hace 15 años en el gobierno, con mayoría parlamentaria, y prometen que el 1° de marzo van a hacer lo que no hicieron en 15 años”. A su entender, la seguridad se mejora respaldando a la Policía, creando las fiscalías necesarias, modificando los aspectos negativos del Código del Proceso Penal y estableciendo el trabajo obligatorio para las personas privadas de libertad.

También el ex presidente Julio María Sanguinetti (Partido Colorado) se sumó a la fila de dirigentes que criticaron a Leal, con un argumento similar al de Larrañaga. “El ingeniero Martínez recorre los barrios con el sociólogo Leal explicándonos cómo es que va a bajar la rapiña. Leal está hace siete años junto a Bonomi y es parte del fracaso, y nos viene a explicar que van hacer bien lo que hasta ahora han hecho mal. ¿Quién puede creerles?”, dijo en una recorrida por el barrio Capurro, según consignó El País.

Respuestas

A su turno, Leal respondió a las críticas. Respecto de los dichos de Larrañaga acerca de que él era lo mismo que Bonomi, dijo: “Yo no le entiendo mucho a Larrañaga cuando habla, yo lo voy a decir claro: esto es como en el fútbol, Kesman es Kesman, y, en seguridad, Leal es Leal”. Según dijo a la diaria, si la reflexión que trató de hacer es decir “Leal es Bonomi”, tiene “un nivel bastante bajo, luego de ser tantos años senador”. “Supongo que Larrañaga es Larrañaga, a no ser que sea [Juan] Sartori, que fue quien le terminó ganando [en las elecciones internas]. Yo creo que tiene que discutir con más nivel”, subrayó. Leal aseguró que Larrañaga tiene un problema serio en el PN, porque “él quiere militarizar la seguridad porque no le tiene confianza a la Policía; nosotros la respaldamos y estamos en la cancha, donde duele, [mientras que] a él no lo veo en esos lugares”, afirmó.

Luego siguió con Lacalle Pou: “En campaña electoral uno escucha cosas un poco extrañas. Lo que Lacalle Pou dijo es que está de acuerdo con la propuesta que hicimos; no entiendo cómo eso puede ser una crítica”. “No sé si está criticando a su propuesta también. No sé qué es lo que le preocupa. Nunca había visto algo así en política. Sí en psiquiatría: los médicos a eso le llaman esquizofrenia”, agregó.

Sobre la propuesta, explicó que el FA plantea reforzar las 267 comisarías que ya existen, “en una nueva estrategia policial que tiene que estar anclada en el policía orientado a la solución de problemas”. “Esto quiere decir que un equipo de policías comunitarios recorre y patrulla áreas específicas, denominadas cuadrantes, no sólo con el objetivo de disuadir el delito, sino también de tener un vínculo con la comunidad para poder obtener información fidedigna y sensible, que permita operaciones policiales”, agregó.

Por su parte, Martínez dijo que respeta a la oposición, pero aseguró que las propuestas que presentó no son “una medida aislada, sino un conjunto de acciones”. “Este es un paquete de medidas global; si en alguna coincidimos [con Lacalle Pou], ¡espectacular muchacho!”, expresó.