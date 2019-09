Luis Lacalle Pou: “El FA debe estar presente en todos los entes autónomos, servicios descentralizados y desconcentrados”

ntrevistado por el programa En Perspectiva, de Radiomundo, el candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, dijo que en un eventual gobierno suyo la oposición ocupará los directorios de las empresas públicas.

Ante una pregunta sobre si consultaría a Frente Amplio (FA) para impulsar acuerdos para las reformas que llevaría a cabo en caso de llegar a la Presidencia, Lacalle Pou dijo que “sería un poco ingenuo” pensar que el actual oficialismo podría participar “activa o positivamente” en la mayoría de las reformas que llevaría a cabo. Aun así, consideró que algunas, como la de la reforma social, deben tener una “participación necesaria” de todos los partidos.

Más allá de eso, el candidato del PN agregó: “Sí creo que el FA debe estar presente en todos los entes autónomos, servicios descentralizados y desconcentrados”. En este sentido, opinó que el ex mandatario José Mujica tuvo una mayor apertura que el actual presidente, Tabaré Vázquez, porque fue el primero de los dos que integró a la oposición en esos espacios y lo hizo con mayor apertura que el actual mandatario.

Además, Lacalle Pou se refirió a su iniciativa de liberalizar la importación de petróleo para que, más adelante, Ancap tenga competencia. Dijo que una ley de necesidad y urgencia establecerá esa liberalización en los primeros 100 días de un eventual gobierno suyo. Después de ese paso inicial, en conjunto con la empresa y las unidades reguladoras, el Poder Ejecutivo definiría a qué ritmo avanzar para que la empresa esté preparada para competir.

“No se trata de perjudicar a Ancap, sino de mejorar los precios de los combustibles”, aclaró Lacalle Pou, quien también fue consultado sobre qué ganancias deberían tener las empresas públicas, como un factor a tener en cuenta a la hora de determinar tarifas. “Yo me preguntaría si las empresas públicas tienen que tener ganancias”, dijo, para luego contestar que la respuesta es que no. “Las ganancias que tienen que tener las empresas públicas es para inversiones futuras, para sostener el servicio, para imprevistos, pero [Ancap] no es una empresa que requiera tener ganancias” más allá de “la sostenibilidad del servicio que se presta”.

El precandidato nacionalista también fue consultado acerca de cómo será su relación con el PIT-CNT y los sindicatos, y respondió que “de la mejor manera”. “Hoy de mañana me estaban llamando para tener una reunión. Y diálogo, diálogo, diálogo. Entendernos, atendernos, a los trabajadores, que no es el PIT-CNT, que representa a una gran cantidad de trabajadores, pero los trabajadores no son el PIT-CNT”, advirtió. “Obviamente, uno tiene que hablar con los trabajadores organizados y con los demás. En una mesa nos vamos a sentar. Ahora, la Constitución y la ley dicen quién ejerce la autoridad en nuestro país, y hacerlo como nos enseñaron en la Facultad de Derecho es un poder-deber, es un derecho-obligación. La autoridad cuando uno la tiene es para ejercerla 100 %, el poder no se comparte”.