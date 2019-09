Luis Lacalle Pou reivindicó la coalición de partidos de oposición y aseguró que los acuerdos se concretarán “fácilmente”

En una sala del auditorio Mario Benedetti, en la Torre de Antel, los candidatos presidenciales Ernesto Talvi (Partido Colorado, PC), Daniel Martínez (Frente Amplio, FA), Pablo Mieres (Partido Independiente, PI) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, PN) expusieron algunas de las principales líneas de sus respectivos programas de gobierno. El encuentro fue organizado por el Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU).

El primero en tomar la palabra fue el candidato nacionalista. “Quedan 56 días para las elecciones nacionales, para que el Uruguay empiece a vivir una alternancia de poder”, manifestó. Según sostuvo, esto es “esencial y sano” para la democracia, ya que la permanencia en el poder es “dictadura”. Por eso, manifestó que después de tres gobiernos frenteamplistas la “mayoría” de los uruguayos “ya decidió por una alternancia”, pero todavía falta impulsar la “ilusión y la confianza”.

El candidato planteó que la situación actual “exige mirar más amplio, mirar mejor, no achicar la cancha y buscar coincidencias”, y esos son las características que debe reunir un gobierno de coalición: “Hay que agarrar los programas de los partidos políticos y encontrar las coincidencias” porque “no alcanza con un partido político” para gobernar. Sostuvo que los programas de gobierno de la coalición “están atravesados por un hilo conductor de sentido común” y, por lo tanto, los acuerdos se concretarán “fácilmente”.

Resaltó tres líneas que van a ser “fundamentales en el gobierno que viene”. Primero señaló que es necesario un gobierno que “termine con la impunidad de la delincuencia”. Además, planteó que para garantizar la justicia social es necesario impulsar acciones en materia de vivienda, porque “después de 16 años de bonanza, tenemos más de 190.000 uruguayos que no tienen las condiciones mínimas de habitación para su familia”. Otro eje que resaltó fue la educación, donde “para ser justos hay que atender a aquellos que lo necesitan más”. Remarcó la necesidad de reformar el proceso de elección de horas docentes para que los “mejores” estén en los “lugares que más se necesitan”, y aseguró que si el gobierno debe pagarles más lo hará.

A su turno, Martínez señaló que el “sistema de participación” elegido “fue más sano” que otras instancias en las que participan los candidatos juntos y “al estar alguien que todo el mundo quiere pegarle, es más crítica que buscar una construcción colectiva”. El candidato del FA marcó la necesidad de avanzar hacia un “proyecto nación” y, a partir de la “comprensión de lo que pasa en el mundo, poder tomar decisiones”.

Asimismo, planteó que es inevitable atender el medioambiente y asegurar que las modalidades de producción y el cambio de la matriz energética sean “sustentables”. Martínez enfatizó en la capacidad de desarrollar programas de capacitación y recapacitación de los trabajadores para empleos del futuro y el desarrollo de otras habilidades, y comentó que una medida de su gobierno será la capacitación de “400.000 personas en el período, 80.000 por año” para los empleos del futuro.

El candidato aseguró que aunque “por ahí anden diciendo que hace 16 años que estamos con viento a favor”, Uruguay tuvo sólo tuvo tres años de clima favorable. Aclaró que con sus planteos no pretende plantearse “como candidato oficialista, sino del FA, que mira hacia el futuro”. De todas formas, destacó avances del país durante los gobiernos del FA que, sostuvo, recibieron aportes de “todos los actores de la sociedad”.

En tanto, Mieres sostuvo que el país vive “el final de un ciclo político”. “Los gobiernos del FA han mostrado señales de agotamiento. No hay que hablar de refundación, pero es necesario un cambio”, dijo el candidato del PI al comienzo de su discurso. Sostuvo que no hay que desconocer los logros, pero resaltó que el gobierno no cumplió con sus promesas en educación, seguridad y economía de 2014. Ante estas circunstancias, al igual que Lacalle Pou, hizo hincapié en la “alternancia”. “En una segunda vuelta no vamos a apoyar al candidato del partido de gobierno”, reiteró.

¿Que es lo qué hay que hacer en un próximo gobierno?, se preguntó Mieres: “Recuperar la integración social”,”recuperar la seguridad ciudadana y la convivencia”, “reforma educativa”, construir un “Estado transparente e inteligente que sea capaz de rendir cuentas”, “generar estabilidad para recuperar el crecimiento y competitividad”, y, por último, “mejorar sustancialmente la inserción internacional, la productividad y el empleo”.

El último orador fue Talvi, que aseguró que redimensionará el tamaño del Estado, pero sin afectar la calidad de los servicios públicos. Además, dijo que apostará a un Mercosur moderno, que priorice el comercio con Argentina y Brasil pero que a su vez le permita al país recuperar su “soberanía comercial”. El candidato colorado también cuestionó los costos de producción del país, y dijo que “si el campo no funciona, nada funciona”.