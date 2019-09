Manini Ríos pide que no se lo acompañe a su audiencia con el fiscal Morosoli

El candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, pidió a través de un video difundido en las redes sociales que no se lo acompañe a su audiencia con el fiscal Rodrigo Morosoli, que tendrá lugar el jueves, para que siquiera “se vea la sombra de una presión indebida”.

Manini Ríos es el único indagado actualmente por la causa que revisa la actuación de jerarcas de gobierno por las declaraciones que el militar en situación de reforma José Nino Gavazzo hizo ante un tribunal de honor del Ejército. En esa oportunidad, confesó haber arrojado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro. Según ha trascendido, Morosoli imputará a Manini Ríos, pero el ex comandante del ejército considera que se trata de una “campaña de tergiversación y difamación”, que según dijo en el video, “comenzó el mismo día del inicio del camino de Cabildo Abierto”.

“Concurriremos a declarar con la confianza y la tranquilidad que nos da estar convencidos que hemos hecho lo que debíamos hacer”, sostuvo el candidato en el video. Según dijo, enfrentará sin miedo la “prepotencia”, la “manipulación de la justicia y el uso de los medios para cambiar el foco de la discusión política y las necesidades reales de la gente”.

“Les pido que no me acompañen físicamente en mi comparecencia a la justicia. No quiero que se vea la sombra si quiera de una presión indebida. No quiero que una vez más vuestra presencia sea usada para tergiversar el verdadero espíritu de Cabildo Abierto”, pide el candidato en el video. No obstante, sí llama a convocar a “todos los orientales en el cabildo más cercano, a levantar el pabellón nacional y poner bien alto nuestra bandera”. “Juntos vamos a decir basta a la mentira. Juntos iniciamos el camino para recuperar nuestras libertades”, remató.