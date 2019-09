Mario Bergara dijo que el crecimiento de 0,1% interanual del PIB en el último trimestre “no es una mala noticia”

El sublema Progresistas –que integran Fuerza Renovadora, Impulso Progresista, PAR/Plataforma y Vertiente Artiguista, y lidera el ex precandidato frenteamplista Mario Bergara– hizo su lanzamiento oficial ayer en un acto en el Cerro. En el acto, Bergara señaló que “las puertas siguen abiertas” a incorporar personas y agrupaciones políticas para sumar apoyos de cara a las elecciones nacionales.

Previo al acto, en conferencia de prensa, Bergara habló del crecimiento de 0,1% interanual del Producto Interno Bruto (PIB) en el último trimestre. El ex presidente del Banco Central dijo que si bien se produjo un leve crecimiento, era “el panorama esperable” en el marco de un “mundo con muchas dificultades en el terreno comercial y de crecimiento”. Resaltó que “no es una mala noticia” que, en ese marco, Uruguay mantenga un crecimiento, y apuntó que “en otros momentos, con este panorama regional, el país hubiera entrado en una situación mucho más crítica”. En relación a los críticas de la oposición, Bergara señaló que “la oposición y [el candidato del Partido Colorado, Ernesto] Talvi, en particular, han dicho de todo”. “Si para decir que hay más desempleo se restan ocupados, para decir que no crece la economía se restan los sectores que crecen... en cualquier momento, no sólo van a decir que la economía y los niveles de empleo están peor, también los niveles de pobreza. La manipulación de los números nunca es saludable”.

El candidato del FA, Daniel Martínez, que estuvo presente al inicio del evento, señaló que “vivimos en el mundo del revés”, porque “parece que crecemos poco” cuando se logró no entrar en recesión en medio de un “mundo recontra complejizado”. El candidato destacó la estabilidad que logró Uruguay en los gobiernos del FA, que permitió al país atravesar diferentes dificultades como la crisis hipotecaria de 2009. “En Uruguay tenemos la certeza de un futuro que no va a ser como el de la región”, aseguró. En ese sentido, remarcó la importancia de la inversión de UPM2 y las inversiones en proyectos público-privados. Martínez sostuvo que UPM “tendrá una incidencia de 2% en el PIB” cuando comience la “producción nominal para la que está diseñada la planta”.

Cristina Lustemberg (PAR/Plataforma) habló sobre la necesidad de que la niñez y la adolescencia sean una prioridad, específicamente aquellos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Sostuvo que a nivel nacional esa cifra alcanza 17% en los menores de seis años y en la localidad del Cerro (Municipio A) aumenta a 40%, y eso “nos tiene que desvelar”. “No hay mejor proyecto político para quebrar desigualdades en este país que el que defendemos desde el FA y este acuerdo”, aseveró.