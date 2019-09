Mario Layera: “No noto el miedo en la población”

Mario Layera, director de la Policía Nacional, dijo ayer en una entrevista con Telenoche que “se ha construido la base principal de una institución nueva, que debe seguir mejorando para satisfacer la demanda de los ciudadanos”. También sostuvo que en las encuestas la gente contesta que “tiene una sensación de inseguridad”, pero cuando le preguntan si “su barrio es seguro”, contesta que sí: “Es lo que yo veo. A la gente en sus barrios, en cualquier hora del día, normal, porque a la clase trabajadora, [que] generalmente en la noche está durmiendo, la veo disfrutar de todo”, señaló. Además, dijo que, si bien las rapiñas han ido en aumento, no nota “el miedo en la población”, y subrayó que ve “todos los espacios ocupados” y “un tráfico impresionante que hace difícil transitar en Montevideo”.

Las declaraciones de Layera tuvieron eco en Twitter. Por ejemplo, Gerardo Sotelo, ex periodista y candidato a senador por el Partido Independiente, desafió a Layera “a recorrer juntos el país y escuchar a las vecinas, los productores rurales, los pequeños y medianos comerciantes, la gente real”. “Fue un buen policía. Es una pena que termine así su carrera”, sentenció. A su vez, Robert Parrado, asesor de seguridad de Edgardo Novick, candidato del Partido de la Gente, escribió que Layera “opina sin fundamentos” y se trata de su “solitaria opinión”. “Me duele que se haya olvidado de sus ‘raíces’. Como policía en retiro, no me representa. Da vergüenza que no entiendas el miedo y sentir de la gente. Cuando quieras, te invito a recorrer la realidad de los mortales”, agregó.