Organizadores del debate entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou están dispuestos a hacer otro similar entre el ex intendente y Ernesto Talvi

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, llamó a una conferencia de prensa en la sede de su sector, Ciudadanos, para hacer varias consideraciones sobre el debate entre los candidatos Daniel Martínez (Frente Amplio) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), que tendrá lugar en los estudios de Canal 4 el martes 1º de octubre. Talvi subrayó que el debate será transmitido “en cadena nacional” por los tres canales de aire de la zona metropolitana, además de por los medios públicos Televisión Nacional, Radio Uruguay y TV Ciudad. También destacó que “será presentado por dos reconocidos periodistas de prensa y televisión, conducido por cuatro profesionales del periodismo y bendecido por la presencia sindical, a través de una representante de la Asociación de la Prensa Uruguaya [APU]”, y que “se emitirá en horario de máxima audiencia”.

“En estas proporciones, el debate es un poderoso golpe de comunicación a favor de dos candidatos en particular. No es un debate, no es una transmisión, no es un hecho periodístico. Se lo trata como si fuera un acontecimiento histórico. Es que, previamente, sólo los presidentes de la República, en ocasiones solemnes, merecieron el honor de una cobertura de este rango”, sostuvo Talvi. Agregó que Lacalle Pou y Martínez contarán “con la cadena nacional” para “exhibir su figura y sus puntos de vista ante todos los votantes del 27 de octubre”. “De consumarse esta operación, se habrá generado una ventaja injustificable a sólo dos de los candidatos, a quienes se les permitirá prohibir la presencia de otros contendientes en la misma transmisión. Lacalle y Martínez, en los hechos, se niegan a que el debate esté abierto a los demás candidatos”, agregó.

Talvi dijo que le consta que la “restricción” a los demás candidatos no procede “de la voluntad de los medios de comunicación”; sin embargo, “dada la envergadura que ha tomado el asunto, los canales como colectivo no pueden hacerse socios de esta prohibición porque sería alterar el juego limpio”. “Si lo hicieran, estarían votando. Los canales cumplen una función pública y, por lo tanto, tienen la responsabilidad de asegurar el fair play en nuestra democracia”, sostuvo. Por último, Talvi propuso que se haga un debate en el que, “como mínimo”, se invite “a los candidatos de los partidos con representación en el Senado de la República y que sean estos los que decidan aceptar o declinar la invitación”.

Luego, cuando se abrieron las preguntas de la prensa, Talvi se refirió a su exclusión del debate como una “proscripción”. “Los medios no se pueden hacer socios, aunque sea involuntariamente, de esta proscripción a la que Lacalle y Martínez están sometiendo al resto de los candidatos. Insistió con que los medios organizadores “no tienen inconveniente alguno” en que haya otros candidatos en el debate, y que de eso tiene “confirmación escrita”. Pero, en la medida en que los organizadores acepten hacer el debate entre dos, “estarán flechando la cancha y, básicamente, decidiendo la elección, y ese no es el rol que deben tener los medios”. “Los medios están haciéndose socios de una proscripción de facto que Lacalle y Martínez nos imponen a los otros candidatos. Espero que los medios reconsideren la realización del debate, porque está viciado de ilegitimidad”, sentenció.

Andrés Danza, director del semanario Búsqueda –uno de los medios que planificaron el debate–, dijo a la diaria que están abiertos a organizar “todos los debates posibles”, incluido uno en el que participe Talvi. Además, aseguró que no es por voluntad de los organizadores que el candidato colorado no participará en el debate del 1º de octubre, y que no hubo “selección previa” de ninguno de los medios organizadores. Subrayó que después del 1º de octubre puede haber otra instancia de debate, entre Martínez y Talvi, por ejemplo, con la misma “infraestructura, difusión y trascendencia”, si ellos “se ponen de acuerdo”.