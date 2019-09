Partido Colorado eleva denuncia a la Corte Electoral para que lista de Amado “no utilice más” la imagen de Batlle y Ordóñez

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado presentará una denuncia ante la Corte Electoral para que la lista 9 del lema Frente Amplio, que encabeza el diputado Fernando Amado, “no utilice más en su comunicación la imagen de José Batlle y Ordóñez”.

“En los últimos días a raíz del lanzamiento de la hoja de votación n° 9 del lema Frente Amplio, se ha difundido un spot en donde se utiliza la imagen de José Batlle y Ordóñez y la leyenda ‘nos encontramos para impulsar el progresismo y defender en Batllismo de Don Pepe’. Este spot se ha difundido a través de la televisión abierta y redes sociales, y asimismo se han publicado invitaciones del mismo tenor”, dice la carta, dirigida al presidente de la Corte Electoral, José Andrés Arocena.

En la carta se argumenta que “es un hecho notorio que José Batlle y Ordóñez es la figura más importante de la historia del Partido Colorado”, por lo que su utilización por parte de otro lema “vulneraría un valor muy caro para nuestra democracia, como es el de las identidades partidarias”.

Además, allí se afirma que el propio Amado es consciente que no “no es correcto este proceder”. Al respecto, se cita una entrevista que concedió a Montevideo Portal, donde el diputado sostuvo que su antigua agrupación, Batllistas Orejanos “duró poco porque nos cambiamos de partido”. “Si pudiéramos haber mantenido el nombre, de repente lo hubiéramos mantenido, pero hay un tema legal -y creo que está bien-, que implica que tú no podés utilizar una palabra o hacer mención a una figura históricamente vinculada a un partido si no estás dentro de él. No podíamos usar la palabra ‘batllistas’ fuera del Partido Colorado. Entonces, teníamos que cambiar el nombre y aprovechamos, nos vino muy bien, porque nos permite presentarnos en nuestra nueva versión: fuera del Partido Colorado y dentro de una coalición de izquierdas, nueva”, decía Amado en esa entrevista.